2019-11-18T12:00:56+03:00
Общество

«В нашем лексиконе всегда было — запугивать, ругать»: Кадыров объяснил свой призыв жестоко наказывать за оскорбления

Глава Чечни заявил, что не стоит воспринимать буквально его слова про «убийства сплетников»
Ася АСРЯН
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Глава Чечни заявил, что не стоит воспринимать буквально его слова про «убийства сплетников»Глава Чечни заявил, что не стоит воспринимать буквально его слова про «убийства сплетников»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Нашумевшее высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», получило продолжение.

Напомним, именно так недавно чеченский лидер посоветовал участникам правительственного совещания по вопросам малого и среднего бизнеса наказывать тех, кто в соцсети сеет раздор и задевает честь других людей.

Суровое заявление политика показали в эфире ЧГТРК «Грозный». Глава республики сетовал на чеченском языке, поэтому вслед за этим роликом появилось видео с русскими титрами.

Причем, прежде чем называть меры по «войне со сплетниками», Рамзан Кадыров предсказал реакцию общественности: «Скажут: Кадыров призвал убивать», — отметил он.

Что и требовалось доказать: высказывания главы Чечни получили резонанс в СМИ. При этом сам Кадыров поделился, что ему не указ никакие законы любых стран. Свою честь политик готов отстаивать любыми методами.

Накануне заявил во время посещения строящегося в поселке Мичурина в Грозном Исламского центра Кадыров отреагировал на высказывания критиков его слов об убийстве за оскорбления в сети. Глава республики обвинил их в попытках исказить сказанное. По его мнению, есть определенный круг провокаторов, которые «цепляются за мелочи» и неправильно трактуют его высказывания.

Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете (1).

— Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату вышло: «Я тебя побью, я тебя убью, я вырву». Когда ты говоришь, делают прямой перевод. Мол, видите: Кадыров то да се». Я и своим детям говорю такое. В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать, — объяснил Кадыров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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