2019-11-19T13:23:08+03:00
Общество

«Вызывайте начальника ГАИ края, пусть сюда едет!»: ставропольский судья, устроивший пьяный дебош с инспекторами, ушел в отставку

Через 8 месяцев после скандала коллегия судей прекратила полномочия Александра Коробейникова [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Инцидент произошел в марте этого годаИнцидент произошел в марте этого года
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Засветившийся в потасовке с инспекторами судья Октябрьского районного суда Ставрополя Александр Коробейников больше не судья. Через 8 месяцев после скандала он подал заявление об отставке.

- Коллегия прекратила полномочия судьи Октябрьского районного суда города Ставрополя Коробейникова Александра Александровича на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», - рассказали «КП-Северный Кавказ» в Квалификационной коллегии судей СК. - Производство по обращению председателя Совета судей Ставропольского края Каблова Андрея Михайловича о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Октябрьского районного суда города Ставрополя Коробейникова Александра Александровича прекращено.

Напомним, дебош судья устроил 7 марта. Вечером он ехал с приятелями в тонированной иномарке по проспекту Карла Маркса, когда их остановили для проверки сотрудники ГИБДД. Сидел судья на пассажирском, но бросился выяснять отношения с инспекторами вперед водителя. «Я федеральный судья!» - кричал Коробейников. - «Мне выбили глаз!». Полицейские снимали «артиста» на камеру:

Судья и ДПС: разборки на дороге.

- Судью федерального ударить в глаз! Вызывайте начальника ГАИ края Сафонова, пусть сюда едет! Пусть разбирается!

- Сказка все, - спокойно отвечал инспектор.

Коробейников ругался матом, толкался — провоцировал сотрудников. Но те не отвлекались и, как положено, составляли протокол и вели съемку. Когда ролик слили в сеть, люди даже шутили: «Нервы полицейских — стальные канаты».

- Завтра ответишь за свои слова! - угрожал еще судья.

- Протрезвейте, потом поговорим, - успокаивал инспектор. - Перегаром очень сильно несет.

- У меня глаз не видит! Я вышел из-за руля, а ты меня углом двери в глаз ударил!

- Руль с другой стороны, - поправляли скандалиста.

В первые дни интернет-славы, хулигана признавали «блюстителем закона» очень осторожно. Внешне он был копией районного судьи Александра Коробейникова, но всем с трудом верилось, что действующий судья рискнет так подставить себя и коллег.

КСТАТИ!

За судьей в отставке сохраняются все привилегии: пенсия, право на медицинское обслуживание, включая санаторно-курортное лечение и обеспечение лекарствами, за счет бюджета и прочие блага. Коробейников сможет пользоваться всеми видами материального и социального обеспечения, установленными законом для действующих судей.

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Хотя его коллеги признали, что Александр Коробейников нарушил судейскую этику (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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