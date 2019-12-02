«У него больше всех шансов»: Порье назвал самого опасного соперника для Нурмагомедова

У кого больше всех шансов победить действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова? Думаете, у Фергюсона? Как бы не так! По мнению Дастина Порье, который ощутил на себе всю тяжесть боя с дагестанцем, дать ему достойный отпор может другой американец.

Многие американцы не слишком довольны доминированием Нурмагомедова в MMA. Большинство считает стиль боя чемпиона слишком скучным, поэтому один из главных вопросов, которые мучают толпу: кто сможет свергнуть короля. Это вопрос подписчики решили задать и Дастину Порье, который изучил технику Хабиба вдоль и поперёк во время подготовки к бою. И получили неожиданный ответ.

— Я думаю, в лёгком весе больше всего шансов против Хабиба у Джастина Гэтжи, — написал боец в Twitter.

Впрочем, болельщики больше всего ждут другого боя: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. У последнего нарисовалась феноменальная беспроигрышная серия из 12 поединков, ну а дагестанец в принципе ни разу не проигрывал на профессиональном уровне. Американец, как никто другой, умеет держать удар и обладает колоссальной выносливостью, что может создать существенные проблемы чемпиону.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон запланирован на 18 апреля 2020 года. Место — Бруклин, Нью-Йорк. Российский спортсмен уже подписал свой контракт, а американец всё ещё обсуждает детали, пытаясь выбить лучшие условия. Некоторые даже испугались, что бой может сорваться. «КП - Северный Кавказ» продолжает следить за развитием событий.

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