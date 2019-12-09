Под молоток пустят квартиру в Москве: как с жены осужденного в Ставрополе «министра-миллионера» взыскивают 31 млн

В Москве ушла на торги квартира жены Игоря Васильева — бывшего министра дорожного строительства Ставропольского края, осужденного за превышение должностных полномочий.

5 лет тюрьмы и все конфисковать: оглашение приговора против бывшего министра Игоря Васильева 00:00 00:00

Прокурор, как писала «КП-Северный Кавказ», добился от суда взыскать с Нелли Васильевой 31 млн рублей. Эта сумма, надо понимать, превышает 3-летний официальный доход всей семьи Васильевых. Выручка от продажи дорогостоящей недвижимости отправится прямиком в казну государства.

- В настоящее время проходит реализация данной арестованной квартиры, — сказал во время интерактивного форума-заседания Евгений Дашкевич, начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры СК.

Фото во дворе

«КП-Северный Кавказ» связалась с Нелли Васильевой и ее адвокатами. Новость оказалась для них сюрпризом.

- Откуда эта информация? - спросила защитница Ангелина Юрьевна. - Мы узнали все от вас. Прокурор выдает за реальность то, во что сам хочет верить!

Вот такой личный кабинет был у Васильева дома

Напомним, что Игоря Васильева осудили 24 октября текущего года. Было доказано, что в должности министра дорожного строительства Ставропольского края он склонял глав муниципалитетов к введению режима ЧС, что позволяло заключать контракты на ремонт и строительство дорог с единственным подрядчиком без проведения конкурса.

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И хотя изначально Васильева обвиняли в наживе за счет «откатов», связанная со взяточничеством статья так и не прозвучала при вынесении приговора. В суде сказали только о сумасшедшем завышении суммы выполненных единственным подрядчиком работ (в Кисловодске на 19,7 млн, в Предгорном районе 20 млн и так далее). И про найденное у чиновника и его родни имущество, которое не отвечает декларации об их доходах. Поэтому осудили Игоря Васильева за превышение должностных полномочий на 5 лет. И все нечестно нажитое богатство обязали вернуть государству.

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