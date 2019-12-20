2019-12-20T17:46:28+03:00
Происшествия

«Зверски зарубил и сжёг друга»: полиция просит помощи в поисках военнослужащего-убийцы

Силовики уже девять месяцев не могут найти опасного преступника [фото]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Следствие подозревает Сослана Гуриева в убийстве и дезертирствеСледствие подозревает Сослана Гуриева в убийстве и дезертирстве
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Военные и полиция ищут дезертировавшего из части солдата-контрактника, зарубившего топором своего друга. Обезображенные останки несчастного, спустя несколько дней, нашли полицейские. Их глазам предстала чудовищная картина: тело Александра Каздаева было частично сожжено.

Шокирующая история датируется мартом 2019 года. Тогда полиция Северной Осетии распространила новость об исчезновении Александра Каздаева и Сослана Гуриева. Ребята были закадычными друзьями, людям в голову не могла придти мысль о жестокой расправе.

Ребят искали родственники, полиция и знакомые. Не прошло и десяти дней, как на окраине свалки в селе Фарн обнаружили обезображенное, обгоревшее тело. Погибшего было невозможно опознать. Экспертиза подтвердила — труп принадлежит Александру Каздаеву.

Началось расследование. Правоохранителям удалось установить все подробности, кроме мотива убийцы. В роковой день Сослан пригласил Александра в гости. Ничего не подозревающий мужчина с радостью навестил друга. Но задушевной беседы не вышло.

Ориентировка на преступника

Ориентировка на преступника

— Когда пострадавший сел на диван, злоумышленник с топором обошел его сзади и нанес смертельный удар в голову. После этого тело несчастного он вытащил во двор, положил на деревянные поддоны и поджёг, — сообщили «КП - Северный Каввказ» в пресс-службе главного управления МВД по Северной Осетии.

После этого Сослан Гуриев исчез без следа. Следователи возбудили против него сразу два уголовных дела. По статьям «Убийство» и «Дезертирство». Оказалось, что убийца служил по контракту в военной части в Цхинвале.

Сейчас, по прошествии девяти месяцев бесплодных поисков, полиция обращается за помощью к жителям Северной Осетии. Всех видевших человека, похожего на Сослана Гуриева, правоохранители просят обращаться по телефонам: 8 (8672) 56-97-52, +7 (905) 450-22-38 или в ближайшее отделение полиции — 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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