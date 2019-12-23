«Не признаю их законы»: «воры в законе» покинули Чечню после беседы с Рамзаном Кадыровым

Рамзан Кадыров рассказал, почему не уважает воровские законы и как ему удалось изгнать из Чеченской Республики всех воров в законе. По его словам, для этого хватило одной лишь беседы. Об этом политик сообщил на пресс-конференции по итогам года.

— Не признаю воровские законы. Когда-то я собрал воров из Чечни и сказал, чтобы оставили свои воровские дела в Чечне. У нас есть законы получше и поважнее, — сказал Кадыров.

По словам главы республики, после беседы с ним все представители преступного мира решили покинуть Чечню.

Также во время пресс-конференции Кадыров рассказал о своей реакции на упрёк Владимира Путина. Напомним, президент рассказал, что Рамзан Ахматович, ослушавшись его приказа, «лез под пули», лично участвуя в спецоперациях по устранению боевиков. За что и получил звание Героя России. Рассказал президент и о его отце Ахмате-Хаджи, который спас тысячи чеченцев, самостоятельно предложив помощь и поддержку России во время Второй чеченской войны.

— Если глава государства дает действиям Ахмата Кадырова такую оценку, я горжусь этим как сын своего отца. А оценка моей деятельности — это оценка деятельности на пути Ахмата-Хаджи.

Напомним, что вопрос об уместности званий Героя России Ахмата и Рамзана Кадыровых поднял режиссёр Александр Сокуров. На заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека он усомнился в том, что «погибшие псковские десантники и Кадыровы, воевавшие против них» могут носить одно и то же высокое звание. Тогда Владимир Путин сообщил собеседнику, что подобных наград достойны те, кто «готов умереть за Россию». Поэтому, без сомнения, семья Кадыровых приставлена к награде полностью заслуженно.

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