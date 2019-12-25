2019-12-25T16:16:27+03:00
Спорт

Нурмагомедов назвал виновных в отстранении России от Олимпийских игр

Спортсмен уверен, что его коллеги должны продолжать выступления под нейтральным флагом
Андрей ФАДЕЕВ
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Хабиб НурмагомедовХабиб НурмагомедовФото: REUTERS
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал виновных в отстранении России от спортивных состязаний и Олимпийских игр на ближайшие 4 года. Спортсмен считает, что причины таких суровых мер кроются в недоработке чиновников и предвзятом отношении к стране на международной арене.

— Здесь сыграло свою роль упущение российских чиновников. Они не должны были допускать, чтобы отстранение это так далеко зашло, — сказал Хабиб во время беседы с фанатами в Казахстане. — В действиях WADA есть подоплёка на политическом уровне.

При этом боец не считает, что из-за предвзятого отношения к стране спортсмены должны отказываться от участия в Олимпийских играх под нейтральным флагом. А ровно до наоборот.

— Именно из-за этого они должны ехать на Олимпиаду и завоёвывать медали. Я считаю, что отказываться — абсурд. Люди с пяти лет занимаются, чтобы к 25-30 годам выйти на такой уровень, придти к чемпионству. Уверен, что они смогут доказать свою силу, — сказал Нурмагомедов.

Напомним, что сейчас боец готовится к поединку с Тони Фергюсоном. Бой ещё официально не анонсирован, однако по предварительным данным он состоится 18 апреля 2020 года в Бруклине, Нью-Йорк. Нурмагомедов попытается защитить чемпионский пояс в лёгком весе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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