2020-01-09T14:59:54+03:00
Происшествия

«Это была не петарда»: волонтеры назвали имя возможного живодера, «взорвавшего» собак

Полиция уже расследует убийство и изувечивание животных [осторожно, шокирующие кадры]
Евгения СОКОРЕВА
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Собака стабильна, получает необходимые препараты и пищу через стомуСобака стабильна, получает необходимые препараты и пищу через стомуФото: Евгения СОКОРЕВА
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История со «взорванными» собаками в ауле Карачаево-Черкесии расследуется полицией. В республиканском МВД «КП-Северный Кавказ» рассказали:

- Факт зарегистрирован. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку.

А еще добавили: «Это была не петарда». Ветеринар выписал справку, где говорится: «Отсутствуют факторы, свидетельствующие о получении травм в результате взрыва петарды в ротовой полости (нет следов ожога)». Вопрос: а что тогда?

Волонтер - "КП" про состояние щенка и возможного "взрывателя" собак в Карачаево-Черкесии

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Волонтеры Анар и Елизавета с крошкой Соней Фото: Евгения СОКОРЕВА

Волонтеры Анар и Елизавета с крошкой СонейФото: Евгения СОКОРЕВА

ЩЕНОК ГОТОВИТСЯ К ОПЕРАЦИИ

Тем временем в Москве ставят на ноги страдалицу Софи. Крохе 4 месяца. Ей оторвало под корень язык и нижнюю челюсть. Спасли лишь маленький ее кусок с зубками. Пить сама не может. Жить будет, но только под чуткой опекой хозяина.

Пострадавшая от взрыва щенок Софи приходит в себя.

Мы связались с куратором щенка Анаром. Он нашел собак на стройке и повез лечить в Москву. Со всей страны люди слали для этого деньги. На счету Софи собралось больше 1 млн рублей! Уже потрачено больше 200 тысяч. Все подтверждают выписки и чеки из клиник.

"Еще и ножками упирается!" Щеночек играет с волонтерами.

- Завтра, если хирург даст добро, подошьем верхнюю губу. У Софи все хорошо, - говорит волонтер о своей подопечной. - Ей нужен пожизненный уход. Но были и хуже ситуации. У нас в КЧР таких не берут. Но в Москве и Санкт-Петербурге хозяин найдется. И, кстати, Софи не останется малышкой. Вымахает размером как алабай!

А это "ДО". В таком состоянии щенка привезли из КЧР в Москву.

ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО С СОБАКАМИ?

Анар тоже сказал, что взрыв петарды не подтвердился. Но подчеркнул: «факт живодерства остается фактом»:

Это не травмы после ДТП или нападения других собак. Это сделал человек. Врач в Черкесске сказал — это было что-то взрывное. Что именно? Не знаю.

ШОК-КОНТЕНТ. Щенок с разорванной от петарды пастью бьется в агонии.

ИМЯ ВОЗМОЖНОГО ЖИВОДЕРА

Волонтеры из приюта в Карачаево-Черкесии держат связь с участковым, который принял от них заявление. Пока никаких официальных данных о садисте (садистах) нет. Но Анар поделился с «КП», что им назвали фамилию возможного живодера. Вот, что мы узнали:

- Нам писали, что какой-то там К. (до официального подтверждения фамилию не можем назвать), у которого 5 детей, это мог сделать. Завтра поеду к участковому заниматься этим вопросом.

Знакомьтесь, этот парнишка и есть спаситель бедняжки Анар

Знакомьтесь, этот парнишка и есть спаситель бедняжки Анар

Напомним, что история тянется с 29 декабря, когда в ауле Инжич-Чукун нашли раненую беременную собаку с щенком. Пасти были разорваны. Передние лапы обожжены.

Не для слабонервных! Живодеры взорвали петарды в пасти щеночка и его матери.

Суку-мать не спасли. Эльза умерла от потери крови. Крошка Софи выкарабкалась. Сейчас она стабильна, получает необходимые препараты и пищу через стому, мордочку обрабатывают. За ее судьбой следят тысячи человек со всей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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