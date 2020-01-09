«Это была не петарда»: волонтеры назвали имя возможного живодера, «взорвавшего» собак
История со «взорванными» собаками в ауле Карачаево-Черкесии расследуется полицией. В республиканском МВД «КП-Северный Кавказ» рассказали:
- Факт зарегистрирован. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку.
А еще добавили: «Это была не петарда». Ветеринар выписал справку, где говорится: «Отсутствуют факторы, свидетельствующие о получении травм в результате взрыва петарды в ротовой полости (нет следов ожога)». Вопрос: а что тогда?
Волонтер - "КП" про состояние щенка и возможного "взрывателя" собак в Карачаево-Черкесии
Волонтеры Анар и Елизавета с крошкой СонейФото: Евгения СОКОРЕВА
ЩЕНОК ГОТОВИТСЯ К ОПЕРАЦИИ
Тем временем в Москве ставят на ноги страдалицу Софи. Крохе 4 месяца. Ей оторвало под корень язык и нижнюю челюсть. Спасли лишь маленький ее кусок с зубками. Пить сама не может. Жить будет, но только под чуткой опекой хозяина.
Пострадавшая от взрыва щенок Софи приходит в себя.
Мы связались с куратором щенка Анаром. Он нашел собак на стройке и повез лечить в Москву. Со всей страны люди слали для этого деньги. На счету Софи собралось больше 1 млн рублей! Уже потрачено больше 200 тысяч. Все подтверждают выписки и чеки из клиник.
"Еще и ножками упирается!" Щеночек играет с волонтерами.
- Завтра, если хирург даст добро, подошьем верхнюю губу. У Софи все хорошо, - говорит волонтер о своей подопечной. - Ей нужен пожизненный уход. Но были и хуже ситуации. У нас в КЧР таких не берут. Но в Москве и Санкт-Петербурге хозяин найдется. И, кстати, Софи не останется малышкой. Вымахает размером как алабай!
А это "ДО". В таком состоянии щенка привезли из КЧР в Москву.
ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО С СОБАКАМИ?
Анар тоже сказал, что взрыв петарды не подтвердился. Но подчеркнул: «факт живодерства остается фактом»:
Это не травмы после ДТП или нападения других собак. Это сделал человек. Врач в Черкесске сказал — это было что-то взрывное. Что именно? Не знаю.
ШОК-КОНТЕНТ. Щенок с разорванной от петарды пастью бьется в агонии.
ИМЯ ВОЗМОЖНОГО ЖИВОДЕРА
Волонтеры из приюта в Карачаево-Черкесии держат связь с участковым, который принял от них заявление. Пока никаких официальных данных о садисте (садистах) нет. Но Анар поделился с «КП», что им назвали фамилию возможного живодера. Вот, что мы узнали:
- Нам писали, что какой-то там К. (до официального подтверждения фамилию не можем назвать), у которого 5 детей, это мог сделать. Завтра поеду к участковому заниматься этим вопросом.
Знакомьтесь, этот парнишка и есть спаситель бедняжки Анар
Напомним, что история тянется с 29 декабря, когда в ауле Инжич-Чукун нашли раненую беременную собаку с щенком. Пасти были разорваны. Передние лапы обожжены.
Не для слабонервных! Живодеры взорвали петарды в пасти щеночка и его матери.
Суку-мать не спасли. Эльза умерла от потери крови. Крошка Софи выкарабкалась. Сейчас она стабильна, получает необходимые препараты и пищу через стому, мордочку обрабатывают. За ее судьбой следят тысячи человек со всей страны.
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