Отрезали голову, чтобы не сказал лишнего: бандитам, похитившим влиятельного бизнесмена, вынесли приговор

Уголовное дело о чудовищном убийстве «слишком разговорчивого» ставропольского бизнесмена Геворка Базиняна наконец пришло к логическому завершению. Суд подтвердил версию следствия и отправил в колонию двоих бандитов, учинивших кровавую расправу над гендиректором ликёро-водочного завода ООО «Аполлонское».

История началась в далёком 2017 году. Базинян с женой, бывший владельцем того самого завода, оказался пострадавшим по делу о мошенничестве. Дельца крупно надули, в подробностях махинаций разбиралась полиция. Именно тогда бизнесмена начали «трясти». Чтобы язык не распускал и заявление своё забрал.

Окучиванием Базиняна занималась троица бандитов: Азамат Бозиев, Алексей Олейников и Астемир Коваленко. Осознав, что простыми угрозами делу не поможешь, 9 сентября ему во двор закинули гранату. Для пущего эффекта.

Но и это не умалило холодную решимость директора добиться правды. Тогда Базинян внезапно исчез. История до боли тривиальная: 13 октября он выехал с работы на своей грузовой «ГАЗельке» и канул в лету.

Саму машину нашли в тот же день. На поиски тела потребовалось четыре месяца — его обнаружили совсем недалеко от работы, в промзоне Новопавловска, где и находился завод. Головы у Базиняна не было — чтобы его опознать, пришлось проводить экспертизу ДНК. На теле нашли порезы и синяки — следы пыток.

Понять, что между угрозами и смертью есть связь, было несложно. Во время допросов Астемир Коваленко раскололся, рассказав, что бизнесмена действительно похитила «сладкая» троица. Рассказал, где лежит пистолет, из которого застрелили Базиняна. Выброшенную голову так и не нашли, но узнали, что обезглавили несчастного уже после смерти, чтобы замести следы.

С Коваленко было заключено досудебное соглашение. Без проведения судебного разбирательства, в особом порядке его приговорили к 6,5 годам заключения. Дело его подельника Алексея Олейникова рассматривали присяжные.

— Ставропольский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор жителю Ставропольского края. Его признали виновным в совершении преступлений, по статьям «Пособничество в убийстве, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления» и «Содействие в принуждении потерпевшей и свидетеля к уклонению от дачи показаний», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

К несчастью, самый опасный преступник пока остаётся на свободе. Именно Азамат Бозиев бросал гранату во двор, он же выстрелил в голову полуживому после пыток бизнесмену. Бандит заочно арестован судом и находится в федеральном розыске.

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