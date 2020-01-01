«У него остались жена и четверо детей»: Похороны убитого на посту ДПС полицейского прошли в Ингушетии
В Ингушетии сегодня, 1 января прошли похороны инспектора ГИБДД Зелимхана Кокорхоева, убитого 31 декабря во время нападения на пост ДПС в Магасе.
С правоохранителем простились в его родном селении Средние Алачуки. На траурное событие съехались религиозные деятели, местные чиновники, коллеги и конечно же родственники убитого, информирует «Интерфакс».
Накануне в сети жителей республики призвали прийти на похороны, поддержать родных погибшего и проявить единство против зла. Зелимхану Кокорхоеву было 34 года.
Правоохранители служил в полиции Магаса с декабря 2005 года и с 2011 года служил в ГИБДД. У погибшего остались супруга и четверо детей.
Напомним, трагедия произошла 31 декабря. Фанатики атаковали пост ДПС рядом со столицей Ингушетии — городом Магас. Разогнавшись на машине, они сбили двух сотрудников, выскочили из машины и бросились их добивать. Третий полицейский выхватил пистолет и попытался защитить коллег. Он убил на месте первого боевика и ранил второго. Позже скончался второй полицейский.
Уже установлены личности нападавших — это 18-летний Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев. Последний является мастером спорта и осенью выиграл всероссийский турнир по армрестлингу. Оба преступника присягнули на верность запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».
Нападение на пост ДПС в Ингушетии: фанатики с ножами бегут добивать сбитых полицейских.
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ИСТОЧНИК KP.RU