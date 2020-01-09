«Сломали ребра, забрали документы и морили голодом»: измученным супругам удалось сбежать из рабства в Дагестане

Голодных и обездоленных супругов Сергея и Ольгу нашли возле площади трех вокзалов в Москве. Незнакомый мужчина представился Захаром, а дальше все по знакомой схеме: предложил работу, теплую ночлежку, питание и своевременную зарплату.

До этого супруги уже работали на парниках в Дагестане. Условия были человеческие: им платили по 10 тысяч рублей в месяц. Недолго думая, безработные согласились.

На этот раз их ждала заброшенная ферма возле Карабудахкента. С одной стороны горы, с другой – степь. В маленьких холодных вагончиках ютились по 10 работяг. Сергея с женой привезли туда ночью и спустя несколько часов погнали поливать парники.

По словам супругов, документы всех новых работников сразу же изымались. Поняв, что кроме изнурительного рабства их ничего не ждет, Сергей с Ольгой решили сбежать. Однако их быстро поймали, избили и вернули на ферму.

Били так сильно, что сломали Сергею ребра. Терпеть унижения дальше – не было сил. Со второй попытки их удалось вырваться и на попутке добраться до Махачкалы. В городе пострадавшие отправились на Северный автовокзал в надежде, что кто-то из водителей автобусов сжалится и возьмет к себе на рейс до Москвы.

К счастью, заметившие их полицейские позвали на помощь активистов волонтерского движения «Альтернатива» и они помогли работягам уехать. Теперь супруги планируют восстановить документы и найти новую работу.

А пока они – свидетели того, как много лет развивалась ситуация с рабством в Дагестане. Сергей с Олей за годы работы в республике видели, как издеваются над беспомощными людьми на кирпичных заводах и как морят голодом на заброшенных фермах, откуда сложно даже сбежать.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Следственного комитета по Республике Дагестан, по данному факту началась доследственная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить подробные обстоятельства инцидента.

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