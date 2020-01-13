Люди требуют наказать живодеров, взорвавших собак на Северном Кавказе — петицию подписали 17 тысяч человек

Уже 17,5 тысяч человек подписали петицию «Найти и наказать виновных, чьи руки засунули петарды в бедное животное». Документ опубликован всего неделю назад и адресован МВД:

- Необходимо активировать работу министерства внутренних органов. Давайте создадим резонанс вокруг данной ситуации и найдем виновных в причинении увечий животным. Пусть отвечают по закону. Это до 5 лет лишения свободы, - пишет автор петиции Сергей Гросов.

Волонтер - "КП" про состояние щенка и возможного "взрывателя" собак в Карачаево-Черкесии 00:00 00:00

Тем временем «КП-Северный Кавказ» поговорила с волонтером Анаром, который нашел изувеченных щенка и беременную собаку. Пока, с его слов, подозреваемых нет. И информация о возможном садисте, про которого сообщали общественникам, не подтверждена.

- С нами связались из МВД Карачаево-Черкесии. Сказали, факт зарегистрирован, - отметил Анар.

Спасители крошкиФото: Евгения СОКОРЕВА

Напомним, что произошло все 29 декабря. Животных со взорванными пастями нашли на недострое в ауле Инжич-Чукун (Карачаево-Черкесия). Люди решили, что собакам скормили петарды. Но ветеринар после осмотра заявил: это было что-то взрывчатое, но не петарда. Щенку оторвало под корень язык и нижнюю челюсть — осталась лишь маленькая часть с зубками. Беременная собака умерла от кровопотери.

ШОК-КОНТЕНТ. Щенок с разорванной от петарды пастью бьется в агонии.

История получила бешеный отклик. На лечение Софи (имя щенка) деньги слали со всей страны. На счету ее кураторов скопилось больше 1 млн рублей! На сегодняшний день, потрачено свыше 300 тысяч. Лечат малышку в Москве. Вот свежее видео от 12 января:

Щенок, которому на Северном Кавказе оторвало язык и челюсть от взрыва, идет на поправку.

Ест пока только через стому. Пока о предстоящем поиске хозяина волонтеры много не говорят:

- Нам нужно дождаться полного заживления швов. Все-таки работа со слизистой, а ее подшивали, дело требующее контроля. Как только все заживет, мы уберем стому и будем пробовать предлагать пищу разной консистенции. На этом этапе можно будет выписываться, - рассказывает куратор Софи в Москве волонтер Елизавета. - Нам понадобится добрый, терпеливый человек, который обладает свободным временем и поможет Софи с питанием через шприц в ротик. Ну это я так, сильно забегая вперед. Пока мы живем в клинике и ждем заживления и скорейшего восстановления нашей малышки.

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