2020-01-13T11:47:02+03:00
Происшествия

Люди требуют наказать живодеров, взорвавших собак на Северном Кавказе — петицию подписали 17 тысяч человек

Пока ведется расследование, щенок Софи радует своим видом [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
История нечеловеческой жестокости прогремела на всю странуИстория нечеловеческой жестокости прогремела на всю странуФото: Евгения СОКОРЕВА
Изменить размер текста:

Уже 17,5 тысяч человек подписали петицию «Найти и наказать виновных, чьи руки засунули петарды в бедное животное». Документ опубликован всего неделю назад и адресован МВД:

- Необходимо активировать работу министерства внутренних органов. Давайте создадим резонанс вокруг данной ситуации и найдем виновных в причинении увечий животным. Пусть отвечают по закону. Это до 5 лет лишения свободы, - пишет автор петиции Сергей Гросов.

Волонтер - "КП" про состояние щенка и возможного "взрывателя" собак в Карачаево-Черкесии

00:00
00:00

Тем временем «КП-Северный Кавказ» поговорила с волонтером Анаром, который нашел изувеченных щенка и беременную собаку. Пока, с его слов, подозреваемых нет. И информация о возможном садисте, про которого сообщали общественникам, не подтверждена.

- С нами связались из МВД Карачаево-Черкесии. Сказали, факт зарегистрирован, - отметил Анар.

Спасители крошки Фото: Евгения СОКОРЕВА

Спасители крошкиФото: Евгения СОКОРЕВА

Напомним, что произошло все 29 декабря. Животных со взорванными пастями нашли на недострое в ауле Инжич-Чукун (Карачаево-Черкесия). Люди решили, что собакам скормили петарды. Но ветеринар после осмотра заявил: это было что-то взрывчатое, но не петарда. Щенку оторвало под корень язык и нижнюю челюсть — осталась лишь маленькая часть с зубками. Беременная собака умерла от кровопотери.

ШОК-КОНТЕНТ. Щенок с разорванной от петарды пастью бьется в агонии.

История получила бешеный отклик. На лечение Софи (имя щенка) деньги слали со всей страны. На счету ее кураторов скопилось больше 1 млн рублей! На сегодняшний день, потрачено свыше 300 тысяч. Лечат малышку в Москве. Вот свежее видео от 12 января:

Щенок, которому на Северном Кавказе оторвало язык и челюсть от взрыва, идет на поправку.

Ест пока только через стому. Пока о предстоящем поиске хозяина волонтеры много не говорят:

- Нам нужно дождаться полного заживления швов. Все-таки работа со слизистой, а ее подшивали, дело требующее контроля. Как только все заживет, мы уберем стому и будем пробовать предлагать пищу разной консистенции. На этом этапе можно будет выписываться, - рассказывает куратор Софи в Москве волонтер Елизавета. - Нам понадобится добрый, терпеливый человек, который обладает свободным временем и поможет Софи с питанием через шприц в ротик. Ну это я так, сильно забегая вперед. Пока мы живем в клинике и ждем заживления и скорейшего восстановления нашей малышки.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Щенку дали миллион на лечение — на живодеров объявили охоту: что стало со «взорванными» собаками

История нечеловеческой жестокости на Северном Кавказе прогремела на всю страну [осторожно, шокирующие кадры]

«Это была не петарда»: волонтеры назвали имя возможного живодера, «взорвавшего» собак

Полиция уже расследует убийство и изувечивание животных [осторожно, шокирующие кадры]

«Засунули в пасти петарды и взорвали!»: на Северном Кавказе живодеры казнили беременную дворняжку с щенком

У собак разорваны пасти и обожжены лапы, но они еще живы [осторожно, шокирующие кадры]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Безлапую собаку вернули в приют во второй раз «из-за трудностей в семье»
Ставропольские полицейские помогли женщине родить
"Руки-Базуки" и Олег Монгол стали официальными бойцами MMA
"Щелкунчик" и "Лебединое озеро": в Ставрополе пройдет концерт в честь 180-летия со дня рождения Чайковского
Обыски проходят в доме водителя правнука шейха Белхароева по делу об убийстве начальника ингушского Центра «Э»
На Ставрополье открыли новую школу, совмещенную с детсадом
За попытку изнасиловать ребенка ставрополец осужден на 6 лет
В Пятигорске мужчины жестоко избили учителя истории
«Это твёрдая позиция Путина»: Кадыров поддержал прекращение боевых действий в Ливии
Главврач больницы Георгиевска прокомментировал скандал с лежащим на бетоне пациентом
Житель Дагестана возвращает жену через Instagram
Летевший в Ставрополь самолет из-за возможных проблем с двигателем вернулся в Шереметьево
Фильм «Дылда» режиссера из Нальчика получил приз на кинофестивале в США
Прекращены поиски без вести пропавшей 16-летней ставропольчанки
Видео: В Беслане вор обокрал дом, напился и уснул на месте преступления
Сильный гололёд ожидается в ближайшее время на Ставрополье
Бесследно исчезнувшего ставропольца разыскивает полиция
«На волоске от смерти»: Семья с малышом в машине рухнула в ледяной канал в Дагестане
Старый Новый Год ставропольцы отпразднуют на площади Ленина
«Ты должна радоваться, что тебя не убили»: В КБР муж забрал у жены ребенка за то, что она ушла к другому
Ставрополец пошутил над Минздравом и поплатился
В Ессентуках разведут огромный костёр из новогодних ёлок
На Эльбрусе установили мусорный контейнер в виде огромного сердца
Родителей-сектантов, мучивших и изгнавших собственных детей, проверит полиция
На выходных ставропольцев ждут снег, дождь, ветер и потепление
Ставропольцам предложили выбрать, как преобразится город