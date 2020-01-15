Курьёз республиканского масштаба: 20% жителей Ингушетии работали, не вставая с дивана

В Ингушетии завершено расследование курьёза республиканского масштаба. В октябре 2018 года по республике прокатилась волна изумления. В чатах WhatsApp и соцсетях рассылались и публиковались объявления «Проверьте, где вы работаете по ИНН — возможно, вы уже трудоустроены, но не знаете об этом».

Сотни и тысячи людей открывали для себя загадочный факт — оказывается, они работают в государственных унитарных предприятиях (ГУП). Вот только денег за это никто не получил. Немного пришибленные от таких новостей граждане закатали рукава и пошли жаловаться в минтруда, полицию и прокуратуру.

Делом начали заниматься специалисты и обомлели. Дело передали в региональное управление Следственного комитета. Когда конце 2018 года «КП - Северный Кавказ» связалась со следователями, они ответили, что не могут дать внятного ответа по масштабам преступлений — после выемки на них упала такая гора поддельных документов, что профессионалы «зашивались».

Обсуждение феномена в соцсетях

Весь этот восторг разгребали больше года. В ноябре 2018-го появилась информация о возбуждении уголовного дела, и лишь сейчас следствие завершено.

— В масштабной афере участвовали должностные лица шести предприятий. Это ГУПы «Насыр-Кортское», «Магас», «им.С. Орджоникидзе», «Атлас», «Зори Кавказа», «Малгобекское», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в следственном управлении СКР по Ингушетии.

Отдельно нужно сказать о мотивах преступления. Следствие считает, что руководство предприятий пошло на преступление ради «создания видимости увеличения количества рабочих мест и положительной оценки своей работы». Ради этого в июне и июле 2018 года внесли в списки больше 64 тысяч человек. Каким образом они смогли получить личные данные «работников» не сказано ни слова.

Обсуждение феномена в соцсетях

Как бы там ни было, феноменальных масштабов мошенничество было выгодно и министерству, отчитывавшемуся перед республиканским руководством, и самому руководству. Ведь 64 тысячи человек — это примерно 20% всего населения региона. Да и денег на аферу было угрохано — мама не горюй, ведь за каждого работника исправно платили страховку. В итоге республиканский бюджет недосчитался 600 миллионов рублей.

— Фактически в указанных ГУПах работало не более 80-ти человек. Против должностных лиц были возбуждены уголовные дела по статье «Служебный подлог». Уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением направлено в суд, — резюмировали в пресс-службе СК.

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