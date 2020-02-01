Президент UFC рассказал, когда состоится реванш Нурмагомедов — Макгрегор

Президент UFC Дэйна Уайт уверен, что ему удастся убедить Хабиба Нурмагомедова подписать контракт на бой с Конором Макгрегором. По его словам, реванш должен состоятся, более того — уже примерно определено, когда пройдёт один из самых ожидаемых боёв.

О планах Уайта в своём подкасте рассказал бывший чемпион промоушена Майкл Беспинг. По его словам, президент собирается предложить дагестанцу контракт сразу после боя с Тони Фергюсоном.

Состоится ли реванш Нурмагомедов-Макгрегор? 00:00 00:00

— Сразу после этого у мусульман начинается священный месяц Рамадан, поэтому Хабиб будет отдыхать и поститься. После этого ещё месяца три на подготовку и, наконец, бой. То есть схватки следует ожидать в сентябре, октябре или ноябре 2020 года, — сообщил экс-чемпион.

Напомним, что UFC считает, что после блестящей победы ирландца над Дональдом Серроне он заслуживает реванша с Хабибом. Тем временем в команде Нурмагомедова сильно сомневаются даже в результате боя Конора с «Ковбоем». Победа за 40 секунд многим показалась подставной, отец и тренер дагестанца открыто сказал, что они придерживаются подобной точки зрения. Сам спортсмен неоднократно заявлял, что после поражения в октябре 2018 Макгрегор «должен одержать 10 побед, чтобы быть достойным боя за титул».

Правда Дэйна Уайт так не считает. Недавно он записал достаточно резкое видео, в котором заявил, что «он и UFC выбирают, кто и с кем должен драться и сколько побед достаточно для титульного боя». Поэтому организация не собирается предлагать Хабибу другие варианты. И либо Нурмагомедов согласится на бой, либо со временем потеряет чемпионский пояс из-за отказов его защищать в схватке с Конором.

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