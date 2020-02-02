Нурмагомедову предлагают 100 млн долларов за бой с Макгрегором или Мейвезером

Про баснословный гонорар за бой с Макгрегором или Мейвезером менеджер Хабиба Нурмагомедова обмолвился перед британскими журналистами. Али Абдель-Азиз заявил, что знает состоятельных людей в Саудовской Аравии, которые готовы заплатить 100 млн долларов за встречу чемпиона UFC в легком весе с Конором или Флойдом.

- Но сейчас все, о чем мы думаем – это бой против Тони Фергюсона, – сказал Абдель-Азиз.

Поединок запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке на UFC 249.

khabib_nurmagomedov My Brother for life @aliabdelaziz000

Кстати, реванш Конор Макгрегор — Хабиб Нурмагомедов анонсировал и Дана Уайт, президент UFC. Перед боем Макгрегор — Серроне он сказал, что в случае победы Конора ему дадут то, «о чем он просил».

- До скрипа зубов умолял о матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым. И, думаю, больше не стоит оставлять это в секрете — если он победит в субботу, то его ждёт долгожданный бой, - пообещал Уайт.

Макгрегор, напомним, «уложил» Дональда Серроне на 40 секунде боя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/755530" frameborder="0"></iframe> Макгрегор одержал первую за три года победу.Ирландец за 40 секунд нокаутировал американца Серроне, а потом обнял его

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