«Пошла бешеная битва, толпа на толпа»: в Дагестане футбольный матч отменили из-за массовой драки

В Дагестане матч закончился побоищем и массовыми удалениями. Из-за мелкого фола и неосторожного оскорбления футболисты двух полупрофесииональных клубов устроили настоящую битву, в которой приняли участие и тренеры и зрители, сидевшие на трибунах.

Инцидент произошёл на стадионе «Сельхоз Арена» в Махачкале. В 9-м туре второй лиги ЛФЛ встречались команды «Хуштада» и «Тындырбек». Счёт был равным — 1:1, а противостояние — напряжённым. Когда футболисты «Хуштады» вырвались в быструю контратаку, один из оппонентов нарушил правила, поставив сопернику подножку.

Эпизод выглядел, как обычное игровое нарушение, но игрок «Хуштады» что-то сказал оппоненту. За что тут же получил ладонью в лицо. Остальные футболисты сбежались на помощь, началась настоящая рубка.

Ожесточённая драка на футбольном матче в Дагестане.

— Ох! Пошла драка друзья и будет сейчас реально битва, — продолжал описывать побоище комментатор. — Пошла бешеная битва! Толпа на толпа! Драка идёт сильная, лоб в лоб сначала двое пошли, теперь толпой дерутся. Всем подряд, наверное, нужно вручать карточки или просто команды выгонять, — делился эмоциями комментатор матча.

Чтобы вынести окончательное решение по инциденту судье пришлось подняться и пересмотреть запись эпизода. После этого рефери раздал 5 «красных»: одну получил футболист «Тындырбека» и четыре — игроки «Хуштады». Как объяснил рефери, «трое на одного бить — нечестно».

В итоге матч пришлось завершить досрочно. «Хуштаде» засчитали техническое поражение со счётом 0:3, несмотря на то, что первым в драку полез именно футболист «Тындырбека».

— На наших матчах такое недопустимо абсолютно. Мы проводим за сезон более 600 матчей и подавляющее большинство из них проходит в доброжелательной братской атмосфере. Но вы понимаете, некоторые ребята не умеют сдерживать эмоции, и поэтому, крайне редко, но такое случается. Впрочем, у нас очень строгие санкции за подобное поведение, вплоть до дисквалификации на год или даже несколько лет. Важно, что конфликт исчерпан и его участники уже принесли свои извинения. А футболистов этих, зачинщиков, видимо стоит отправить на просмотр в UFC. Там их бойцовские навыки пригодятся, — сказал «КП - Северный Кавказ» президент ЛФЛ Рамазан Газиев.

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