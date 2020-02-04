Первенство России по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Саранске: расписание трансляций, участники

С 6 по 8 февраля в Саранске пройдет первенство России среди юниоров по фигурному катанию 2020. Раписание трансляций, а также состав участников, уже объявлен.

6 февраля откроют соревнования юноши. Короткая программа начнется в 14:00 мск. В 17:30 на лед выйдут девушки, а в 20:15 — танцевальные дуэты c ритм-танцем.

7 февраля в 14:00 после произвольной программы станут известны победители среди юношей, а в 19:00 — среди девушек. Между этими прокатами в борьбу вступят спортивные пары. Начало короткой программы запланировано на 17:00.

8 февраля — последний соревновательный день. В 12:00 начнется произвольный танец, а в 15:15 свои произвольные программы представят пары. Показательные выступления в программу первенства России по фигурному катанию среди юниоров 2020 не включены.

УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ В САРАНСКЕ 2020

В сорвенованиях примут участие по 18 девушек и юношей в одиночном катании, 12 спортивных пар и 17 танцевальных дуэтов. По итогам турнира станут известны имена фигуристов, которые отправятся на чемпионат мира среди юниоров. Он пройдет в Таллине со 2 по 8 марта.

Из-за проблем со здоровьем первенство России пропустят призеры этапов юниорского Гран-при Анастасия Тараканова и Виктория Васильева. Тренер Артура Даниеляна Елена Буянова сообщила, что ее подопечный также не приедет в Саранск. Но в списке участников чемпионата мира в Монреале (16 - 22 марта 2020), утвержденном в конце января Федерацией фигурного катания на коньках России, фамилия Артура есть.

Девушки: Софья Акатьева, Софья Баранова, Елизавета Берестовская, Николь Вайткус, Камила Валиева, Алина Горбачева, Мария Захарова, Софья Мороз, Софья Муравьева, Елизавета Осокина, Аделия Петросян, Ника Рябинина, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Камила Султанмагомедова, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых.

Камила Валиева. Показательные выступления. Финал Гран-при по фигурному катанию 2019.Смотрите показательную программу победительницы финала юниорской серии Гран-при в Турине 13-летней россиянки Камилы Валиевой

Юноши: Матвей Ветлугин, Александр Голубев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Всеволод Князев, Артем Ковалев, Георгий Куница, Андрей Кутовой, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Егор Петров, Михаил Полянский, Егор Рухин, Даниил Самсонов, Кирилл Сарновский, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Илья Яблоков.

Парное катание: Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев, Станислава Вислобокова – Алексей Брюханов, Полина Костюкович – Дмитрий Ялин, Татьяна Кузьмина – Алексей Хвалько, Диана Мухаметзянова – Илья Миронов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Екатерина Петушкова – Евгений Маликов, Алина Расковалова – Артем Бутаев, Таисия Собинина – Никита Володин.

Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов. Показательные выступления. Финал Гран-при по фигурному катанию 2019.Победители юниорского финала Гран-при в соревнованиях спортивных пар Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов представили свою показательную программу в итальянском Турине

Танцы на льду: София Алексова – Илья Владимиров, Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Тамара Жукова – Даниил Карпов, Ангелина Зимина – Александр Гнедин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Екатерина Каташинская – Александр Васькович, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Таисия Линчевская – Тимур Бабаев-Смирнов, Ольга Мамченкова – Марк Волков, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Маргарита Свистунова – Дмитрий Студеникин, Софья Тютюнина – Александр Шустицкий, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева – Андрей Филатов, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов.