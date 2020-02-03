Без Чена, но с Кихирой и Ханю: где и когда смотреть трансляции Чемпионата четырех континентов по фигурному катанию 2020

Сеул во второй раз в истории примет Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию 2020. Расписание трансляций уже известно.

В четверг, 6 февраля, пройдут соревнования сразу в трех дисциплинах. В 5:00 мск танцевальные дуэты представят ритм-танец, в 8:15 начнется короткая программа у спортивных пар, а в 12:40 — у женщин.

7 февраля станут известны имена победителей в танцах на льду. Произвольный танец можно будет посмотреть с 7:30. Также в пятницу на лед выйдут мужчины с короткой программой в 12:15.

8 февраля в 7:00 начнется произвольная программа у женщин, а в 11:15 — у спортивных пар.

9 февраля медали разыграют мужчины. Произвольная программа начнется в 5:30. Завершится турнир показательными выступлениями в 11:30.

Смотреть прямые трансляции Чемпионата четырех континентов по фигурному катанию 2020 можно на сайте Первого канала и на официальном Youtube-канале Международного союза конькобежцев (ISU).

УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА ЧЕТЫРЕХ КОНТИНЕТОВ 2020

В Сеул приедут 25 мужчин-одиночников из 11 стран. Прошлогодний победитель японец Сема Уно из-за смены тренера и переезда нынешний турнир решил пропустить. Знаменитый американец Нэтан Чен также не приедет в Южную Корею. Так что все внимание будет приковано к вечно второму Юдзуру Ханю.

Юдзуру Ханю. Показательные выступления. Финал Гран-при по фигурному катанию 2019.Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнил показательную программу в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине

Он — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Японии, обладетель исторических мировых рекордов... Но вот ЧКК ему никак не покорится. Трижды — в 2011, 2013 и 2017 годах он увозил домой серебряные медали. В этом году Ханю решил вернуться к программам, которые позволили ему стать лучшим на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Основные соперники японца по мнению экспертов — представители Канады Киган Мессинг и Нам Нгуен, фигуристы из Китая Боян Цзинь и Хань Янь и американец Джейсон Браун, которые не прыгает четверные, но катается так, что предентует на место на пьедестале. Интересно будет посмотреть на 16-летнего спортсмена из Японии Юму Кагияму, громко заявившего о себе в этом сезоне: сначала он выиграл этап юниорского Гран-при во Франции, а затем зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне.

В женском одиночном катании заявлена 21 участница из 11 стран. Американка Мэрайя Белл и фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева, к сожалению, не приедут в Сеул. Но интерес к этому виду соревнований все равно будет высок. Япония выставила на турнир звездный десант - Рика Кихира, Каори Сакамото, Вакаба Хигучи.

Рика Кихира. Показательные выступления на эатпе Гран-при по фигурному катанию 2019/20 в Японии.На домашнем этапе Гран-при в Саппоро Рика Кихира завоевала серебряную медаль

Южную Корею представят многократные чемпионки Ен Ю и Ын Су Лим. В Америке верят в успех Эмбер Гленн, Брэди Теннелл и Карен Чен.

В танцах на льду за все годы проведения Чемпионата четырех континентов никому не удавалось вмешаться в спор Америки и Канады. Эти страны брали золото 12 и 9 раз соответственно. Серебро и бронзу они также делили между собой. Лишь однажды (в 2018 году в Тайване) на третью ступень пьедестала поднялись представители Японии Кана Мурамото - Крис Рид.

Пайпер Гиллес - Поль Пуарье. Показательные выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию 2019/20 в Москве.Канадский танцевальный дуэт Пайпер Гиллес - Поль Пуарье заняли второе место на этапе Гран-при в Москве

В этом году в турнире примут участие 16 танцевальных дуэтов, но вряд ли фигуристам из Австралии, Казахстана, Китая, Южной Кореи и Японии удастся сотворить сенсацию. Претендентами на медали считаются Пайпер Гиллес - Поль Пуарье (Канада), Мэдисон Хаббел - Захари Донохью, Кейтлин Гавайек - Жан-Люк Бейкер и Мэдисон Чок - Эван Бейтс (все — США).

А вот в парном фигурном катании гегемонию удерживают китайцы. Из 21 разыгранной золотой медали Чемпионата четырех континентов 15 уехали в Поднебесную. В шестой раз постараются завоевать титул Вэньцзин Суй и Цун Хань. Правда, на недавно завершившемся чемпионате Европы все пророчили победу пятикратным победителям турнира Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, однако из-за собственной ошибки на дорожке французский дуэт сенсационно проиграл россиянам Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

Суй Вэньцзин - Хань Цун. Показательные выступления. Финал Гран-при по фигурному катанию 2019.Победители соревнований спортивных пар Суй Вэньцзин и Хань Цун исполнили показательную программу в финале Гран-при в Турине

Кто знает, может ЧКК в Сеуле принесет поклонникам фигурного катания сюрприз? В лидерах чемпионата также идут победители этапа Гран-при 2019 в Лас-Вегасе китайцы Чэн Пэн - Ян Цзинь и занимающие четвертое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) канадцы Кирстен Мур-Тауэрс - Майкл Маринаро. Интересно понаблюдать за противостоянием их земляков Эвелин Уолш - Трент Мишо и Любови Илюшечкиной - Чарли Билодо. Перед ними стоит задача завоевать путевку на чемпионат мира, который пройдет в середине марта. В отсутствии дуэта из США Эшли Кейн-Гриббл - Тимоти Ледюк добиться высоких результатов попробуют американские пары Алекса Шимека Книрим - Крис Книрим, Джессика Калаланг - Брайан Джонсон, Тара Кейн - Дэнни О'ши.

СПРАВКА «КП»

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию задумывался как аналог чемпионата Европы для стран Азии, Америки, Африки и Океании. Первый турнир в 1999 году состоялся в Канаде. Соревнования в этой стране затем проводились еще дважды. Шесть раз ЧЧК принимала Южная Корея, пять раз — США, четырежды Тайвань, дважды Япония и один раз Китай.

Чаще всего на пьедестал поднимались японские фигуристы. Они завоевали за всю историю проведения чемпионата 19 медалей (7 золотых, 9 серебряных, 3 бронзовые). По 15 наград выиграли США (4-2-9) и Китай (2-6-7). В 2015 году в Сеуле звучал гимн Казахстана: лучшим стал уроженец Алма-Аты, кореец по национальности Денис Тен. Спустя три года жизнь уникального фигуриста трагически оборвалась — его убили автоворы.