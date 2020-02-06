2020-02-06T10:02:10+03:00
Спорт

Фролова - первая, Валиева - 15-я: стартовые номера девушек в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию 2020 среди юниоров

Стало известно, под какими стартовыми номерами выйдут девушки на короткую программу на первенстве России по фигурному катанию 2020 в Саранске
Иван НЕТРЕБКО
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Камила Валиева - одна из главных претенденток на победу в первенстве России по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Саранске. Фото: Сергей Бобылев/ТАССКамила Валиева - одна из главных претенденток на победу в первенстве России по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Саранске. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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6 февраля в Саранске начнется первенство России по фигурному катанию среди юниоров 2020. Стартовые номера девушек на короткую программу (17:40 мск) уже известны. Полное расписание трансляций турнира смотрите по ссылке.

По результатам жеребьевки откроет соревнования у девушек бронзовая и серебряная призерка этапов Гран-при в Хорватии и Италии Анна Фролова. Потом на лед выйдут Аделия Петросян, Алина Горбачева, Елизавета Осокина, Софья Самоделкина, Николь Вайткус.

Ставшая третьей на этапе в США Майя Хромых выйдет на лед восьмой. Следом за ней свою программу представит взявшая бронзу в финале Гран-при Дарья Учасева.

Затем зрители увидят выступления Марии Захаровой, Софьи Акатьевой, Камилы Султанмагомедовой, Елизаветы Берестовской.

Номер 14 достался обладательнице сереба и золота и на этапах в России и Италии Ксении Синициной, номер 15 — победительнице Финала Камиле Валиевой. До этого она выигрывала американский и домашний этапы.

Закроют короткую программу у девушек на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров 2020 три Софьи — Мороз, Баранова и Муравьева.

КСТАТИ

В эти же дни в корейском Сеуле стартует чемпионат четырех континентов 2020. Расписание трансляций, а также список участников опубликованы здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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