Роскошное застолье убийцы Немцова в колонии было одобрено ФСИН

Застолье с фотографиями на телефоны, шашлыком, фруктами и овощами убийца Бориса Немцова Заур Дадаев и другие «сидельцы» ИК-3 устроили с разрешения ФСИН. Таким образом они решили отметить мусульманский праздник Ураза-Байрам.

Пиршество в колонии для бывших силовиков под Иркутском было не просто разрешено, а согласовано с ФСИН. Ссылаясь на источник в ведомстве, «Росбалт» сообщает, что заключённые за несколько месяцев до праздника написали прошение руководству. Объяснили, что Ураза-Байрам — праздник разговения после месячного поста в Рамадан. И один из главных мусульманских праздников пропустить нельзя. Попросили войти в положение.

Так и вышло. Стол получился роскошным для колонии, но совершенно обычным для нормального человека — здесь фрукты, овощи, шашлык.

Застолье в иркутской ИК-3. Человек, похожий на Дадаева, стоит на заднем планеФото: СОЦСЕТИ

— Деликатесов и чего-то запрещённого там нет. Единственное, что серьёзно нарушает режим — это наличие телефона, на который и велась съёмка. Как он попал в колонию и как фотографии оказались в соцсетях — загадка, — рассказал источник.

Напомним, что Заур Дадаев с января 2018-го отбывает 20-летний срок в исправительной колонии №3 для бывших силовиков в Иркутской области. Впрочем, примерным поведением он не славится. В сентябре того же года его отправили куда более строгие условия, в ИК-2 под Ангарском. Убийца Немцова отметился «злостными нарушениями режима».

По возвращении в ИК-3 руководство колонии снова потребовало перевести Дадаева. На этот раз ему светит тюрьма, где он может провести три ближайших года.

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