«Есть, о чём поговорить»: Арашуков и Абызов стали сокамерниками в «Лефортово»

Бывший сенатор Рауф Арашуков и бывший министр по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово». Оба экс-политика оказались крайне довольны соседством, потому что им «есть, о чём поговорить» — об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович на своей странице в Facebook.

— В «Лефортово» еще видели Рауфа Арашукова, — пишет общественница. — Его долго перемещали из камеры в камеру. И вот, наконец-то, у него хороший сосед, которым он (взаимно) доволен — Михаил Абызов. Им есть о чем поговорить.

Литвинович отметила, что в совместной камере заметила много овощей и фруктов. И даже предположила, что опальные политики увлеклись здоровым питанием.

Кстати, удовлетворённость экс-сенатора условиями в камере следственного изолятора — редкость. На протяжении последнего года, который он полностью провёл за стенами «Лефортово», он неоднократно жаловался на условия содержания. Сначала он наотрез отказывался кушать тюремную баланду, потом жаловался на размер сапог и другие неудобства. В последнее время, правда, экс-сенатор стал скромнее. Единственное, что ему не нравилось — недостаток воды и неприятная компания: прошлые сокамерники политика были, по словам адвокатов, серьёзными уголовниками и террористами.

Напомним, что Арашуков уже больше года находится в СИЗО. Его задержали 30 января 2019 года в зале заседаний Совета Федерации. Следствие считает, что он стал заказчиком двух убийств в Карачаево-Черкесии, был членом преступной группы отца — «газового короля Северного Кавказа». И оказывал физическое давление на свидетеля.

Абызов, в свою очередь, подозревается по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». По сведениям следствия, он получил от неё доход в 32 миллиарда рублей. Отметим, что преступная группировка Рауля Арашукова, по данным того же следствия, похитила газ на сумму около 30 миллиардов у «Газпрома».

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Не хватает воды и хорошей компании: экс-сенатор и «газовый король» Арашуковы бедствуют в СИЗО

Экс-сенатору и «газовому королю», некогда обедавшим в элитных ресторанах и живших в шикарном дворце, не хватает воды и хорошей компании в СИЗО. На условия в «Лефортово» Рауф и Рауль Арашуковы пожаловались членам общественной наблюдательной комиссии, посещающей изолятор раз в одну-две недели (подробности).