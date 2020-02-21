2020-02-21T17:08:20+03:00
Спорт

UFC опубликовал официальный постер боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон

Спортсмены встретятся в октагоне 18 апреля
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Фото: ufc.comФото: ufc.com
Изменить размер текста:

UFC наконец развернул полномасштабную промо-кампанию самого ожидаемой схватки 2020 года. Опубликован официальный постер боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: почему это бой года и кто победит?

00:00
00:00

Это уже пятая и, надеемся, последняя попытка промоушена свести в октагоне двух сильнейших бойцов лёгкого веса. Оба спортсмена не знали горечи поражения уже как минимум 12 боёв.

Именно в бою против Тони Хабиб должен был получить свой чемпионский пояс. Это была бы захватывающая дуэль достойнейших, ведь Тони — один из опаснейших бойцов промоушена. Однако те самые травмы помешали планам боссов UFC.

Поединок считает проклятым сам глава UFC Дэйна Уайт, ведь четыре предыдущих попытки провести его оказались провальным. Дважды перед боем травмировался Фергюсон, ещё два раза он срывался по вине Нурмагомедова.

ufcufc
THE WAIT IS OVER! Your Khabib vs Ferguson poster has arrived! #UFC249
570549 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сейчас Тони называют самым опасным соперником в карьере Нурмагомедова и единственным, у кого есть шансы бросить вызов чемпиону. Американец блистательно владеет навыками борьбы и особенно хорош в ударах локтями — множество раз он наносил ими рассечения и травмировал оппонентов. Кроме того, Фергюсон невероятно вынослив, и измотать его, как Порье или Макгрегора у дагестанца не получится.

В свою очередь, главным преимуществом Нурмагомедова специалисты считают его феноменальные навыки борьбы. Тони также хорош в этом компоненте, но российский боец находится буквально на «космическом» уровне. И не оставит шансов в партере даже лучшим. Кроме того, Хабиб тоже невероятно вынослив. Настолько, что даже тренер россиянина ставит на то, что ни одному не удастся одержать досрочную победу. Хавьер Мендес надеется, что его подопечный победит по решению судей.

Напомним, что титульный бой за пояс и звание лучшего бойца UFC в лёгкой весовой категории пройдёт на UFC 249 в Нью-Йорке. Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся 18 апреля.

КСТАТИ

Нурмагомедов опубликовал «бандитское» фото с угрозами Фергюсону

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал «бандитское» фото с угрозами своему следующему сопернику Тони Фергюсону. Боец продолжает промо-кампанию перед апрельским боем. Тем временем традиционно дерзкий американец молчит и тренируется (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Он получит то, о чём просил»: президент UFC анонсировал реванш Нурмагомедов — Макгрегор

Реванш Конор Макгрегор — Хабиб Нурмагомедов состоится! Президент UFC Дана Уайт сообщил, что он намерен дать ирландцу то, о чём он просит вот уже больше года — шанс реабилитироваться перед фанатами и провести бой с дагестанским чемпионом UFC (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон: самый ожидаемый бой в UFC

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон в первый раз должны были встретиться еще в декабре 2015 года. Уже тогда они считались восходящими звездами легкого веса, и всем любителям ММА хотелось выяснить, кто же из них сильнее. Первая попытка встречи сорвалась из-за сломанного ребра Нурмагомедова, после которого он долго и очень тяжело возвращался в большой спорт (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чемпионат мира по биатлону 2020: одиночная смешанная эстафета сингл-микст 20 февраля. Прямая онлайн-трансляция
Представляем текстовую и видео трансляцию одиночной смешанной эстафеты сингл-микст на чемпионате мира по биатлону в Италии 20 февраля. Результаты, промежуточные итоги между стрельбой, статистика
Сингл-микст для Куклиной и Елисеева: расписание трансляций и гонок 20 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону
Публикуем расписание трансляций и гонок 20 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце, состав сборной России и стартовые номера спортсменов
"Зенит" впервые в истории не попал в плей-офф Лиги Чемпионов: кто виноват, система турнира или все же команда?
Казанский волейбольный клуб завершил турнир с тремя победами и тремя поражениями, для выхода из группы очков было достаточно, но регламент оказался не на стороне "Зенита"
Новости 24
Мэр Ставрополя сравнил протесты против дорожной развязки с гей-парадом
Банк УРАЛСИБ получил высокий кредитный рейтинг
ФСБ задержала замруководителя Росимущества в Дагестане за махинации с землёй
На Ставрополье со склона горы Машук снесли незаконные постройки
В Ставрополе резервируют землю для многоуровневой дорожной развязки
На Ставрополье губернатор прокомментировал ситуацию с отравлением детей
На Ставрополье дети отправились неизвестным веществом в школе
На Ставрополье в сгоревшем доме нашли тело мужчины
На Ставрополье надвигаются штормовой ветер и снег с дождем
В Ставрополе в доме после капремонта обрушились трубы
Суд приостановил работу ставропольского государственного цирка
Камера в школьном туалете во Владикавказе оказалась фальшивкой
Ставропольчанка рассказала, зачем выбросила новорожденную дочь из окна
Информация о митинге в поддержку Максима Клетина оказалась фейком
На Ставрополье в столкновении четырех машин пострадали три человека
На Ставрополье поймали пьяного водителя, нарушившего скоростной режим 180 раз
В Ставрополе нашли шутника, который нарушал ПДД пешком с автономером в руках
На Ставрополье деньги на замену лифтов собрали с помощью жильцов многоэтажек
Глава бойцовского клуба "Ахмат" стал зампредом правительства Чечни
Бездомные животные, ставшие домашними — до и после
Банк УРАЛСИБ предлагает увековечить главные семейные торжества памятными монетами
Губернатор призвал ставропольцев не распространять лживые слухи
Житель Ставрополья на спор разыграл дорожную видеокамеру
Бизнесмен из Ингушетии похитил 200 миллионов рублей из строящейся школы
ВТБ финансирует развитие Невинномысского хлебокомбината
Убившую бабушку 14-летняя ставропольчанка заключена под стражу
На Ставрополье владельцы квадроциклов уничтожают флору и фауну лесов
Стало известно, как ставропольчанка спасла младенца, выброшенного из окна