UFC опубликовал официальный постер боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон

UFC наконец развернул полномасштабную промо-кампанию самого ожидаемой схватки 2020 года. Опубликован официальный постер боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: почему это бой года и кто победит? 00:00 00:00

Это уже пятая и, надеемся, последняя попытка промоушена свести в октагоне двух сильнейших бойцов лёгкого веса. Оба спортсмена не знали горечи поражения уже как минимум 12 боёв.

Именно в бою против Тони Хабиб должен был получить свой чемпионский пояс. Это была бы захватывающая дуэль достойнейших, ведь Тони — один из опаснейших бойцов промоушена. Однако те самые травмы помешали планам боссов UFC.

Поединок считает проклятым сам глава UFC Дэйна Уайт, ведь четыре предыдущих попытки провести его оказались провальным. Дважды перед боем травмировался Фергюсон, ещё два раза он срывался по вине Нурмагомедова.

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Сейчас Тони называют самым опасным соперником в карьере Нурмагомедова и единственным, у кого есть шансы бросить вызов чемпиону. Американец блистательно владеет навыками борьбы и особенно хорош в ударах локтями — множество раз он наносил ими рассечения и травмировал оппонентов. Кроме того, Фергюсон невероятно вынослив, и измотать его, как Порье или Макгрегора у дагестанца не получится.

В свою очередь, главным преимуществом Нурмагомедова специалисты считают его феноменальные навыки борьбы. Тони также хорош в этом компоненте, но российский боец находится буквально на «космическом» уровне. И не оставит шансов в партере даже лучшим. Кроме того, Хабиб тоже невероятно вынослив. Настолько, что даже тренер россиянина ставит на то, что ни одному не удастся одержать досрочную победу. Хавьер Мендес надеется, что его подопечный победит по решению судей.

Напомним, что титульный бой за пояс и звание лучшего бойца UFC в лёгкой весовой категории пройдёт на UFC 249 в Нью-Йорке. Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся 18 апреля.

КСТАТИ

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