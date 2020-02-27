Стал известен объем бицепса Кирилла Терешина после удаления "рук-базук"

Кирилл Терешин все-таки решился сделать себе операцию по удалению "рук-базук". Блогер уже прошел первую стадию - вырезание левого трицепса. В марте ему положат в клинику, чтобы избавить от правого, а совсем скоро ему удалят оба бицепса. Когда пройдет завершающая операция - вы можете узнать в нашем подкасте, которые находится ниже.

"Уходит легенда": когда Кирилл Терешин удалит "руки-базуки" и что ждать от него после этого 00:00 00:00

Терешин без левого трицепсаФото: СОЦСЕТИ

С момента первого врачебного вмешательства прошло уже больше трех месяцев. И только сейчас Терешин решил объявить, сколько же вазелина он вырезал из своих "рук-базук". Замерами он поделился с подписчиками в Instagram.

Согласно его подсчетам, теперь объем мышц на левой руке составляет 52 сантиметра. Ранее результат был 65 сантиметров, и подписчики думали, что таким и останется.

Кирилл Терешин измеряет левую руку после удаления трицепса.Видео: соцсети

Взамен вазелиновым рукам Терешин намерен накачать обычные - такие, как были в Пятигорске, и даже больше. Пока не известно, как он это провернет, но об этом говорит с яростью и даже с каким-то гневом. Получится ли у Терешина вернуть себе "руки-базуки" через спорт - покажет время.

Терешин до "рук-базук"Фото: СОЦСЕТИ

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