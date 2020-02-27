2020-02-27T16:54:31+03:00
Общество

Стал известен объем бицепса Кирилла Терешина после удаления "рук-базук"

Блогер хочет накачать мышцы естественным путем до 60 сантиметров - быстро и легко [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Кирилл Терешин, или "Руки-Базуки", или "Вазелиновый качок"Кирилл Терешин, или "Руки-Базуки", или "Вазелиновый качок"Фото: СОЦСЕТИ
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Кирилл Терешин все-таки решился сделать себе операцию по удалению "рук-базук". Блогер уже прошел первую стадию - вырезание левого трицепса. В марте ему положат в клинику, чтобы избавить от правого, а совсем скоро ему удалят оба бицепса. Когда пройдет завершающая операция - вы можете узнать в нашем подкасте, которые находится ниже.

"Уходит легенда": когда Кирилл Терешин удалит "руки-базуки" и что ждать от него после этого

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Терешин без левого трицепса Фото: СОЦСЕТИ

Терешин без левого трицепсаФото: СОЦСЕТИ

С момента первого врачебного вмешательства прошло уже больше трех месяцев. И только сейчас Терешин решил объявить, сколько же вазелина он вырезал из своих "рук-базук". Замерами он поделился с подписчиками в Instagram.

Согласно его подсчетам, теперь объем мышц на левой руке составляет 52 сантиметра. Ранее результат был 65 сантиметров, и подписчики думали, что таким и останется.

Кирилл Терешин измеряет левую руку после удаления трицепса.Видео: соцсети

Взамен вазелиновым рукам Терешин намерен накачать обычные - такие, как были в Пятигорске, и даже больше. Пока не известно, как он это провернет, но об этом говорит с яростью и даже с каким-то гневом. Получится ли у Терешина вернуть себе "руки-базуки" через спорт - покажет время.

Терешин до "рук-базук" Фото: СОЦСЕТИ

Терешин до "рук-базук"Фото: СОЦСЕТИ

ВЕРНУТ ЛИ "РУКИ-БАЗУКИ" НА МЕСТО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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