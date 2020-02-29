2020-02-29T18:44:30+03:00
Спорт

"Саша хороший": Рамзан Кадыров оправдал поражение Емельяненко от него

Глава Чечни жестко избил профессионального бойца
Антон ШАПОВАЛОВ
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Спарринг Кадырова и Емельяненко. Фото: пресс-служба главы ЧечниСпарринг Кадырова и Емельяненко. Фото: пресс-служба главы Чечни
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Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко провели бой, в ходе которого глава Чечни жестко избил бывшего чемпиона мира по версии ProFC. Поединок проходил в формате спарринга, но от этого он не стал безобидным.

- Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жёстко с обеих рук! — написал Емельяненко в Instagram, прикрепив к посту несколько снимков.

Фото: личная страница Александра Емельяненко

Фото: личная страница Александра Емельяненко

После Кадыров выложил запись во ВКонтакте, в которой объяснил, почему Александр, несмотря ни на что, хороший спортсмен. И человек не хуже.

- Возможно, что Александр тоже их совершал. Но у него положительных качеств значительно больше. И они перевешивают недостатки, - уверен Кадыров. По его мнению, Емельяненко - волевой и искренний человек, "одним из лучших бойцов России и мира". Ему было приятно подраться с ним на тренировке.

Тренировка Кадырова и Емельяненко.Видео: страница главы Чечни во ВКонтакте

Лидер республики полагает, что поединок Емельяненко с Магомедом Исламовым будет интересен миллионам ценителям спорта.

Напомним, о бое, который прошел в четверг, Кадыров с Емельяненко договаривались уже давно, с декабря прошлого года. Уже в феврале между ними была небольшая шуточная стычка в Грозном, где русский спортсмен готовится к предстоящему поединку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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