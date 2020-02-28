2020-02-28T15:32:56+03:00
Общество

"Аллу Борисовну хочу": певец-трансгендер призналась Пугачевой в любви

Шамиль Малкандуев, он же - Скарлетт, мечтает о дуэте с примадонной
Варвара АНТОНОВА
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Шамиль в образе "Оскара" и "Скарлетт"Шамиль в образе "Оскара" и "Скарлетт"Фото: СОЦСЕТИ
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Певица Скарлетт, или певец из Кабардино-Балкарии Шамиль, недавно сделал каминг-аут - признался, что он трансгендер. И после стал эпатировать публику всё новыми и новыми заявлениями в Instagram. На днях парень в теле девушки признался, что обожает Аллу Пугачеву и хочет спеть с ней на одной сцене.

- Есть мечта спеть с Аллой Пугачевой. Иногда мечты становятся реальностью, - пишет Шамиль в соцсетях.

Но, кажется, в старом мужском образе у певца было больше шансов спеть вместе с Пугачевой. Ведь до превращения Шамиля знали по популярным хитам «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».

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Скарлетт не понимает волны ненависти, которая захлестнула её после каминг-аута
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Славу и признание в народе парень променял на гендерное самоопределение, к которому он пришел еще в трехлетнем возрасте. Теперь Шамиля не хотят видеть ни в Кабардино-Балкарии, ни в отчем доме:

- Сейчас я вне контакта с родителями. Родственники давят, требуя, чтобы я отказалась от своего рода и фамилии. Я считаю, что только один человек может принять такое решение — мой отец, - но отец пока молчит.

ПОДРОБНЕЕ О ШАМИЛЕ

«Вера в Аллаха была попыткой спрятаться от себя»: кавказский поп-певец стал трансгендерной женщиной

Он родился под именем Шамиль, под псевдонимом Оскар взял «Золотой граммофон» в 2001 году, пытался бороться со своей сексуальной ориентацией с помощью Аллаха. Но обрёл себя в образе Скарлетт О'Хары, взял себе её имя и готовится вернуться на сцену. Он — первый российский и кавказский исполнитель, сделавший открытый каминг-аут. Он — трансгендерная женщина (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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