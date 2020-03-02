Нурмагомедов не понимает, как бить Мейвезера по лицу

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не понимает, как он может ударить непобедимого боксёра Флойда Мейвезера по лицу. По словам спортсмена, возраст оппонента сравним с возрастом его отца, а на Кавказе поднять руку на старшего — невозможно.

— Он всё ещё заинтересован в том, чтобы провести этот бой? Даже не знаю. Недавно видел сообщение, что у него день рождения. Ему вроде 48 или 49 лет, если не ошибаюсь. Это почти столько же, сколько моему отцу. Я не представляю, как буду бить его по лицу, — признался Хабиб на последней встрече с фанатами.

Отметим, что дагестанец не совсем точен. 24 февраля Мейвезеру исполнилось 43, а Абдулманапу Нурмагомедову уже 57 лет. Следовательно, боксёр всё же ближе к 31-летнему Хабибу.

Когда речь о поединке только зашла, Мейвезер отреагировал однозначно — «Готовьте чековые книжки!»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как бы там ни было, отказываться от боя Нурмагомедов не собирается. Он уверен, что выстоит в противостоянии с легендарным боксёром и даже сможет одержать победу.

— Вы все понимаете, что я не профессиональный боксёр. Но я и не борец — я боец смешанных единоборств. У нас тоже есть бокс, поэтому я смогу выстоять против него. Думаю, если он всё ещё хочет, нужно сделать так, как предлагал отец — 11 раундов по 3 минуты по правилам бокса. И последний пятиминутный по правилам MMA. Я выстою по боксу, но что он будет делать в последнем? Я его положу и растерзаю. Флойд, конечно, очень хорош, но я уверен в себе, — заявил Хабиб.

Напомним, что ближайший бой дагестанец проведёт против американца Тони Фергюсона. Соперники сойдутся в схватке за чемпионский пояс 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке.

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