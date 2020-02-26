Хабиб назвал имя самого сильного соперника в карьере

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал имя самого сильного соперника в его спортивной карьере. Им, как могло показаться, стал далеко не Конор Макгрегор. По словам спортсмена, ирландец и другие его оппоненты — второй сорт.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: почему это бой года и кто победит? 00:00 00:00

— Я максимально сфокусирован на том, чтобы переписать историю, оставить свой след в смешанных единоборствах, — цитирует Нурмагомедова TMZ. — Поэтому я должен выбирать для себя самых сложных, самых серьёзных соперников. Барбоза, дус Анжус, Яквинта, Порье и Макгрегор — пройденный этап. Однако все эти парни второй класс, если сравнивать их с Тони Фергюсоном. Он сильнейший из моих оппонентов.

Специалисты, тренеры и даже отец Хабиба всецело согласны с одним — если кому-то и может быть под силу отобрать пояс у действующего чемпиона, то это может быть только Фергюсон. На стороне Тони уникальный стиль, сильнейшие навыки борьбы, великолепное умение работать локтями и невероятная выносливость. Американец умеет превозмогать боль и побеждать, о чём красноречиво говорит победная серия из 12 боёв.

ufc THE WAIT IS OVER! Your Khabib vs Ferguson poster has arrived! #UFC249

К слову, в беседе с журналистами Нурмагомедов не смог удержаться и не отпустить очередную колкость в адрес своего заклятого врага — Конора Макгрегора. Дагестанец хорошо прошёлся по его последнему поединку против Дональда Серроне.

— Чтобы побеждать, я должен проходить тяжелейшие бои, а не устраивать подставные встречи, — говорит Хабиб. — Посмотрите на Серроне. Ковбой — это, безусловно, громкое имя, но его лучшие годы уже давно позади. Я уже не помню его побед, в последних 10 встречах он проиграл 6 раз! Ты должен абсолютно не уважать себя, чтобы согласиться на такой бой. Макгрегор с его победой просто смешон.

Напомним, что бой между чемпионом и его сильнейшим оппонентом пройдёт на UFC 249 в Нью-Йорке. Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон сразятся за титул чемпиона 18 апреля.

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