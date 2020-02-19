Тренер Нурмагомедова: «Хабиб не сможет сломать Фергюсона»

Хабиб Нурмагомедов не сможет сломать Тони Фергюсона, спортсмены «будут избивать друг друга до последнего». Таков прогноз на самый ожидаемый бой 2020 года дал тренер дагестанского чемпиона UFC Хавьера Мендеса.

Мнение Мендеса имеет внушительный вес в мире MMA: под его руководством двое бойцов стали чемпионами и лидерами рейтинга вне весовых категорий. Тем интереснее, что в очередном интервью он не стал переоценивать шансы своего подопечного. Более того — решил не отдавать никому из соперников предпочтения.

— Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда будут драться два бойца, выигравшие последние 12 поединков, — цитирует Мендеса издание MMA Junkle. — Фергюсон невероятно силён. У него сильное кардио, невероятно опасные локти и свой стиль. Очень нестандартный, агрессивный и опасный. И, ко всему, у него сердце льва. Хабиб не сможет сломать его. Но и Тони не сломает Хабиба. Они будут биться до последнего.

Сверхопытный тренер уверен, что американец станет самым сложным противником в карьере Нурмагомедова. Он надеется, что дагестанец сумеет победить оппонента, но думает, что исход поединка решат судьи.

Титульный бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон состоится 18 апреля 2020 года на UFC 249 в Бруклине, Нью-Йорк. Фанаты считают действующего чемпиона фаворитом боя, а Тони Фергюсона — единственным, кто может бросить ему вызов.

Отметим, что соперник Хабиба отказался от привычного треш-тока, оскорблений и провокаций, отказался от общения с прессой и полностью посвятил себя тренировкам. Тем временем Нурмагомедов публикует у себя в соцсетях «бандитские» постеры и угрожает сопернику.

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