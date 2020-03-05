«Я не мелочусь, я деловой человек»: Флойд Мейвезер назвал цену за бой с Нурмагомедовым

Чемпион мира в пяти весовых категориях, непобедимый Флойд Мейвезер назвал цену за бой с Хабибом Нурмагомедовым. Американец готов выйти на ринг против дагестанца, если он получит $600 миллионов.

— Я не хочу проводить бои с рядовыми боксёрами. Это безынтересно для меня, скучно для публики. Людям нужно настоящее шоу, настоящий риск, большие соперники и имена. Поэтому сейчас для меня существуют только два имени: Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Я не мелочусь, я деловой человек. 600 миллионов долларов, и бой состоится, — заявил Мейвезер.

Боксёр подходит к делу со свойственной ему хваткой. За первый бой с Конором, который он выиграл в 10-м раунде техническим нокаутом, Флойд получил порядка $300 миллионов. В основном это доходы с продажи прав на трансляции, билетов и рекламы. Теперь американец решил удвоить гонорар.

Когда речь о поединке только зашла, Мейвезер отреагировал однозначно — «Готовьте чековые книжки!»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что Нурмагомедов тоже заинтересован в проведении боя. Ведь и он и Мейвезер — единственные непобедимые чемпионы в своём виде спорта. Хабиб предлагает Флойду очень тяжёлые для себя условия: 11 раундов бокса по 3 минуты каждый, а потом один единственный раунд по правилам MMA. Дагестанец уверен, что сможет выстоять и «уложить» боксёра в борьбе.

Напомним, в этом году Мейвезер запланировал два боя, однако пока имена соперников неизвестны. Нурмагомедов 18 апреля будет драться против Тони Фергюсона за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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