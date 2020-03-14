Ставропольскому судье вернули мантию после скандала с голой блондинкой

Бывший председатель Октябрьского районного суда Ставрополя Юрий Макаров добился восстановления своего статуса судьи, которого его лишила Квалификационная коллегия судей Ставропольского края (ККС). Решение было подтверждено и Высшей квалифколлегией, однако Макаров не смирился и обжаловал его в Верховном суде. Как оказалось - не зря. Административная коллегия Верховного суда решила, что Макарова незаконно лишили мантии. Главным аргументом в свою защиту Макаров назвал отсутствие кворума при принятии решения ККС - за лишение его статуса судьи голосовало меньше двух третей состава коллегии.

По словам Макарова, он не намерен возвращаться на работу в качестве судьи.

Напомним, скандал вокруг судьи Макарова разгорелся в августе 2018 года, когда в интернет была выложена видеозапись, на которой Макаров заезжает на белом "Мерседесе" на одну из заправок в Краснодарском крае. Из его машины выходит абсолютно голая блондинка и направляется в магазин. Макаров идет вслед за ней и снимает все происходящее на телефон. Затем они уезжают. Судья поначалу отрицал, что на видео - он, но потом признал, что такое было. Вскоре после публикации видео он подал в отставку, а вопрос о сохранении им статуса рассматривался на квалификационной коллегии. Макаров заявил, что подобрал женщину на дороге, когда возвращался со встречи со своими друзьями.

- Я остановился и предложил ей помощь, а она села ко мне и попросила воды. Яподумал, что она плохо себя чувствует и поехал в ближайший магазин на заправке. Женщина заявила, что сама купит воду. Я опешил и понял, что передо мной не жертва, а странная особа, как потом выяснилось некая Джафарова, и предложил ей покинуть машину.

По словам Макарова, видео он снимал для своего алиби, чтобы потом его никто не мог обвинить в применении насильственных действий.

- Она дала свой телефон для съемки и пообещала уйти. Опасаясь провокаций, я предложил зайти в АЗС и вызвать родственников. Но женщина выхвалила карту и побежала в магазин. Я пошел за ней и снимал все на видео. По моим движениям - почесыванию затылка и нерешительным шагам на расстоянии - понятно же, что я был ошеломлен происходящим. Я предложил потом отвезти ее в РОВД или поликлинику, но та попросила вернуть себя туда же, откуда забрал. Я отвёз девушку к АЗС, высадил и уехал, - рассказал Макаров на заседании.

Однако квалифколлегия не поверила рассказу и лишила Макаров статуса и положенных ему привилегия как судье в отставке за неподобающее поведение.