Коронавирус в Ставрополе, новости на 21 марта 2020 года: первый случай подтвержден

Коронавирус в Ставрополе, новости на 21 марта 2020 года: в регионе подтвержден первый случай заболевания. Об этом сообщил губернатор края. По словам Владимира Владимирова, это врач, приехавшая из-за границы. Сейчас медики обследуют всех, с кем она контактировала после возвращения.

Имя руководитель региона не назвал, но известно, что первой заболевшей коронавирусом в крае стала Ирина Санникова, главный инфекционист, вернувшаяся из Испании. Санникова - профессор кафедры инфекционных болезней Ставропольского медуниверситета, главный специалист минздрава, заслуженный врач России. Именно она через СМИ рассказывала ставропольцам, как уберечь себя от заражения, но сама проигнорировала все требования безопасности. Вернувшись из Испании, охваченной эпидемией, он никому об этом не сказала и не изолировалась на 14 дней. Неделю Санникова работала - вела занятия в вузе, на кафедре, осматривала больных. В том, что была в поездке за границей, призналась, только когда у нее подскочила температура и снимок показал пневмонию, а экспресc-тест - COVID-19. Санникову положили в бокс, а поскольку были проблемы с дыханием - подключили к ИВЛ. Сейчас она уже дышит самостоятельно.

Как только Санниковой поставили предварительный диагноз, врачи бросились обследовать всех, с кем она контактировала в течение недели, а это - сотни человек. Предварительные тесты показали, что вирус есть в крови 11 пациентов. Они также изолированы. Всего по краю на самоизоляции находится более 200 человек. Это не только те, кто общался с Санниковой, то есть студенты, сотрудники ее кафедры, но и вернувшиеся из-за границы люди. Экспресс-тестированию подверглись более 1200 жителей региона.

По словам Владимира Владимирова, в регионе готовы к развитию ситуацию по неблагоприятному сценарию. 4 инфекционные больницы могут принять пациентов, не считая инфекционных отделений в обычных больницах. Кроме того, в крае при необходимости развернут мобильные госпитали. Запаса медикаментов и средств защиты - достаточно.

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С 10 марта Санникова, уже являвшаяся носителем вируса, вела пары у студентов, проводила совещания по ситуации с коронавирусом в минздраве, участвовала в конференции (подробнее)