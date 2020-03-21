2020-03-21T20:00:25+03:00
Происшествия

Коронавирус в Ставрополе, новости на 21 марта 2020 года: первый случай подтвержден

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на 21 марта 2020 года
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Один из первых признаков заражения COVID 19 - высокая температура.Один из первых признаков заражения COVID 19 - высокая температура.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ставрополе, новости на 21 марта 2020 года: в регионе подтвержден первый случай заболевания. Об этом сообщил губернатор края. По словам Владимира Владимирова, это врач, приехавшая из-за границы. Сейчас медики обследуют всех, с кем она контактировала после возвращения.

Имя руководитель региона не назвал, но известно, что первой заболевшей коронавирусом в крае стала Ирина Санникова, главный инфекционист, вернувшаяся из Испании. Санникова - профессор кафедры инфекционных болезней Ставропольского медуниверситета, главный специалист минздрава, заслуженный врач России. Именно она через СМИ рассказывала ставропольцам, как уберечь себя от заражения, но сама проигнорировала все требования безопасности. Вернувшись из Испании, охваченной эпидемией, он никому об этом не сказала и не изолировалась на 14 дней. Неделю Санникова работала - вела занятия в вузе, на кафедре, осматривала больных. В том, что была в поездке за границей, призналась, только когда у нее подскочила температура и снимок показал пневмонию, а экспресc-тест - COVID-19. Санникову положили в бокс, а поскольку были проблемы с дыханием - подключили к ИВЛ. Сейчас она уже дышит самостоятельно.

Как только Санниковой поставили предварительный диагноз, врачи бросились обследовать всех, с кем она контактировала в течение недели, а это - сотни человек. Предварительные тесты показали, что вирус есть в крови 11 пациентов. Они также изолированы. Всего по краю на самоизоляции находится более 200 человек. Это не только те, кто общался с Санниковой, то есть студенты, сотрудники ее кафедры, но и вернувшиеся из-за границы люди. Экспресс-тестированию подверглись более 1200 жителей региона.

По словам Владимира Владимирова, в регионе готовы к развитию ситуацию по неблагоприятному сценарию. 4 инфекционные больницы могут принять пациентов, не считая инфекционных отделений в обычных больницах. Кроме того, в крае при необходимости развернут мобильные госпитали. Запаса медикаментов и средств защиты - достаточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор зло: врач завезла коронавирус на Ставрополье, скрыв поездку в Испанию, и заразила 11 человек

С 10 марта Санникова, уже являвшаяся носителем вируса, вела пары у студентов, проводила совещания по ситуации с коронавирусом в минздраве, участвовала в конференции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кабардино-Балкарии выявили двух заболевших коронавирусом
Минздрав рассказал о количестве зараженных коронавирусом в Ставропольском крае
Кадыров рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне
Житель Ставрополья выиграл в лотерею 800 тысяч рублей
В Ессентуках детские учреждения проходят плановую дезинфекцию.
В Ессентуках прошло первое заседание оперативного штаба по предупреждению короновируса
Чиновника из Правительства Ингушетии уличили в экономическом преступлении
В Кабардино-Балкарии имамы будут проводить меньше обрядов в мечетях
Коронавирус в Северной Осетии: одного пациента госпитализоровали в бокс
Аттракционы в «Сочи Парке» готовы принимать гостей
Число ставропольцев с подозрением на коронавирус возросло
На Ставрополье синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов
Губернатор рассказал, как жителям Ставрополья вернуться домой из-за рубежа
В многоэтажках Ставрополья будут убираться каждые два часа
В Пятигорске две сестры вышли за продуктами и пропали
На Ставрополье мужчина заставлял жену заниматься проституцией
Мужчине, ногами избившему пенсионера, предъявили обвинение в Дагестане
В Ставрополе рассказали, как получить больничный на время карантина