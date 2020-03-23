Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из-за коронавируса

Чрезвычайные ситуации продолжают сопровождать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. После четырёх неудачных попыток и очередного переноса боя из-за коронавируса, Хабибу стало негде тренироваться — его «родной» зал AKA закрылся на карантин. Бойцу пришлось лететь домой, в родной Дагестан, чтобы продолжить подготовку.

— На данный момент никого из команды Хабиба в США нет, как и его самого. Из-за экстренных мер всем пришлось вернуться в Россию, — сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: почему это бой года и кто победит? 00:00 00:00

По его словам, работу в тренировочном комплексе AKA, находящемся в Сан-Хосе, решили временно свернуть. Причиной всему, конечно же, высокая опасность заразиться печально знаменитой китайской инфекцией.

Это далеко не все неприятности, которые Covid-19 доставил Хабибу и UFC. Недавно было официально объявлено об отмене боя с Фергюсоном в Нью-Йорке. Barclays Center в Бруклине, где должен был состояться поединок, закрылся по распоряжению городских властей.

Конечно же, боссы промоушена не сдаются. Дэйна Уайт объявил о том, то бой не может быть перенесён на другую дату и состоится вне зависимости от внешних обстоятельств. Предполагаемым местом для проведения турнира UFC 249, «гвоздём» которого станет поединок за чемпионский титул в лёгком весе, стали ОАЭ. Однако зрителями придётся пожертвовать: в целях безопасности бои будут проводиться при пустых трибунах.

Напомним, что бой Хабиба и Фергюсона отменялся уже четырежды. Два раза травмы получал американец, дважды проблемы с самочувствием были у россиянина. В последний раз они должны были встретиться как раз в бою за пояс — тогда Тони получил серьёзное повреждение, а Нурмагомедов завоевал чемпионство, победив заменившего американца Эла Яквинту.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон состоится 18 апреля.

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