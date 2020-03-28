2020-03-28T10:52:56+03:00
Происшествия

Коронавирус в Ставрополе, новости на 28 марта 2020 года: еще один пациент с подозрением на COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на 28 марта 2020 года [информация обновляется]
Виталий КЛИМОВ
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Врачи работают с зараженными в защитных костюмах.Врачи работают с зараженными в защитных костюмах.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Коронавирус в Ставрополе, новости на 28 марта 2020 года: в Ставропольском крае выявлен еще один человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, человек побывал за границей.

- Человек был в зарубежной поездке. Прилетел в Москву. Оттуда добирался до Ставрополя на машине. По пути почувствовал себя плохо, и вернувшись, сразу обратился за медицинской помощью, - сообщил Владимир Владимиров.

Сейчас пациент изолирован в отдельном боксе и находится под наблюдением врачей. Его анализы направлены для перепроверки в новосибирский центр вирусологии "Вектор".

Напомним, на сегодняшний день заболевших COVID-19 в Ставропольском крае - пятеро. Первой пациенткой региона стала экс-главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, побывавшая за рубежом и не ушедшая на карантин на 14 дней. От нее заразу подхватили три человека. Еще один заболевший вернулся в Ставрополь из Франции, где и подхватил болезнь. По словам главы края, у четверых пациентов болезнь протекает легко, практически без симптомов. Состояние Ирины Санниковой значительно улучшилось, ее готовят к выписке.

Губернатор Ставрополья меры по коронавирусу.Во исполнение поручений Президента, прозвучавших в обращении к гражданам России в связи с коронавирусом, губернатор Старополья Владимир Владимиров принял принял ряд ограничительных мер

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ИСТОЧНИК KP.RU

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