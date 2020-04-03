2020-04-02T20:50:00+03:00
Общество

Коронавирус в Чечне, новости на 3 апреля 2020 года: у 60-летней больной проблемы с дыханием

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чечне на 3 апреля 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Чечне, новости на 3 апреля 2020 года: количество инфицированных по состоянию на четверг не изменилось. Сейчас в республике лечат десять пациентов, еще 26 человек лежат в госпитале с подозрением на COVID-2019. Пока ни один больной не выздоровел, 83-летняя пенсионерка, приехавшая из Москвы, накануне умерла. Об этом сообщил министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов.

- На карантинном наблюдении находится 861 человек. [...] Большинство пациентов находится в удовлетворительном состоянии. Только у одной женщины 60 лет развивается кислородная недостаточность, ее подключили к аппарату ИВЛ, - говорит Сулейманов.

Министр попросил жителей региона соблюдать меры предосторожности и напомнил, что в Чечне одно лицо заразило десять других.

С 5 апреля вводит жесткий карантин в Чечне. Запрещается любое перемещение: поездом, самолетом и машиной. Выход на улицу без острой необходимости считается нарушением. До вступления указа в силу все жители республики должны вернуться домой.

Аэропорт Грозного давно ввел свои ограничения по перевозке пассажиров. Так, они отменили почти все рейсы - кроме "Грозный-Москва" и "Москва-Грозный". Причем гражданам без местной прописки запрещено въезжать в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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