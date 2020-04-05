Коронавирус в Дагестане, новости на 5 апреля 2020 года: тысячи дагестанцев нарушили самоизоляцию

Коронавирус в Дагестане, новости на 5 апреля 2020 года: в республике замедлился рост количества заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки не выявлено ни одного заражённого. 25 человек с COVID-19 по прежнему в больницах. Ещё 16 пациентов с положительными экспресс-тестами ожидают окончательного вердикта врачей.

По данным Роспотребнадзора и Минздрава, среди заболевших есть семеро детей и одна беременная женщина. Трое пожилых людей с сопутствующими хроническими заболеваниями почувствовали себя хуже. Они лежат в реанимации в тяжёлом состоянии.

Интересным фактом стало то, что в регионе выявлены серьёзные нарушения режима всеобщей самоизоляции. В пятницу тысячи дагестанцев пришли в мечети, чтобы совершить торжественный пятничный намаз. Это глубоко возмутило главу региона Владимира Васильева.

— Зачем вы приходите в мечети? Вы лучше меня знаете, что ваша мечеть — это коврик для намаза, не нужно большего. Но вы нарушаете все возможные предписания. В Махачкале около тысячи молящихся было. В Кизилюрте около 3 тысяч! И это при том, что муфтий обратился к вам, призвав отказаться от посещения пятничной молитвы! Все ответственные понесут наказание. Если будет доказана чья-то причастность к новым случаям заражения, они понесут уголовную ответственность, — заявил Владимир Васильев.

Владимир Васильев объяснил причины быстрого роста количества заражённых коронавирусом.

Напомним, что в республике действует запрет на выход из дома, не считая особо важных случаев. Например, похода за продуктами, медикаментами или неотложного визита к врачу.

Недавно Васильев обращался к дагестанцам с призывом воздержаться от нарушения карантина. Безответственность возвращающихся в регион жителей глава региона назвал главной причиной неприятного «лидерства» — Дагестан находится на первом месте по количеству заражённых в СКФО.

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