Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 8 апреля 2020 года: выявлено 13 случаев заражения

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 8 апреля 2020 года: за последние сутки выявлено 13 человек с COVID-19. Общее количество заражённых — 43 человека. 10 из них находятся в тяжёлом состоянии. Подробности сообщает Минздрав республики.

Среди «тяжёлых» пациентов есть не только старики — есть больные немногим старше 40 лет. У всех есть сопутствующие хронические заболевания, которые усугубились из-за новой коронавирусной инфекции. Врачи борются за жизнь каждого больного.

Из приятных новостей — 4 человека выздоровели и выписаны из медучреждений. Однако позитива в республике мало. Основная причина — безответственность части жителей, которые частично или полностью игнорируют требования режима всеобщей самоизоляции.

Нарушители спокойно ходят в мечети, часто не соблюдают необходимое расстояние, выходят на улицы без веских причин. Таким образом задача по предотвращению распространения инфекции может как минимум частично провалиться. Глава местного Роспотребнадзора констатировал, что в некоторых очагах инфекции уже почти невозможно определить первых переносчиков COVID-19. Таким образом, болезнь начала бесконтрольно распространяться на территории республики.

Жителей Дагестана просят оставаться дома, не посещать мечети, в том числе пятничную молитву, отказаться от контактов со знакомыми и родственниками, за исключением крайних случаев. Молодёжь просят быть соблюдать осторожность, чтобы поберечь своих стариков, которые куда более уязвимы для китайской инфекции.

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Коронавирус в Дагестане, новости на 8 апреля 2020 года: 43 заражённых, 10 в реанимации

Темпы роста количества заражённых ускоряются. За последние сутки диагностировано 13 новых пациентов. Число заболевших выросло до 43. Из них 10 в тяжёлом состоянии находятся в реанимации (подробности).

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