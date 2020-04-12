Коронавирус в КЧР, новости на 12 апреля 2020 года: число больных выросло

Коронавирус в КЧР, новости на 12 апреля 2020 года: в республике выявили еще два случая заболевания COVID-19. Новые пациенты появились к вечеру 11 апреля, утром этого же дня обстановка была спокойной. Сейчас в КЧР от коронавируса лечат 11 человек, все они находятся дома под наблюдением медиков. Состояние инфицированных оценивают как удовлетворительное.

- Инфицированные получают лечение в полном объеме в соответствии с требованиями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперативного штаба региона.

В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции до конца апреля. Власти республики занимаются дезинфекцией улиц.

Местные школы с 13 апреля переведут на онлайн-обучение. Чтобы дети, у которых есть трудности с техникой, продолжили учебу, школьникам из малоимущих семей и горных сел подарят гаджеты и проведут скоростной интернет в трудно доступные места. Об этом рассказал глава КЧР Рашид Темрезов.

Республиканское управление ГИБДД перешло на особый режим работы. В регионе хотят минимизировать контакты сотрудников с населением. Теперь, чтобы зарегистрировать машину, сдать экзамен на права и получить их, надо предварительно записаться на прием через Госуслуги.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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