2020-04-12T18:58:27+03:00
Происшествия

В Чечне коронавирус убил еще двух человек

Столько же пациентов с COVID-19 скончались накануне
Евгения СОКОРЕВА
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Число смертельных случаев выросло до 5Число смертельных случаев выросло до 5Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Чечне растет число смертельных случаев среди инфицированных коронавирусом. Сегодня скончались еще двое. Возраст пациентов не уточняется.

Накануне в Минздраве Чечни заявили, что болезнь убила 82-летнего пенсионера и 52-летнюю женщину. У обоих диагностировали COVID-19.

О первом смертельном случае в республике стало известно 1 апреля. Как сообщила в тот день руководитель местного управления Роспотребнадзора Рита Термулаева, скончалась 83-летняя пациентка с коронавирусом, чье дыхание поддерживал аппарат ИВЛ. Женщина вернулась больной COVID-19 из Москвы.

Напомним, что после этого Кадыров решил ввести жесткий карантин в Чечне и закрыть с 5 числа административные границы республики. Говорил, что готов "нарушить все законы", чтобы уберечь местных жителей от смертельно опасной заразы. Чечня вскоре стала первым регионом России, где из-за пандемии ввели комендантский час. Жителям запрещено передвигаться по улице с 20.00 до 08.00 часов. Кроме того, глава Чечни пообещал "бить дубинкой" и "отправлять в подвал" нарушителей карантина.

Всего на 12 апреля в Чечне выявлено 47 случаев заболевания коронавирусом. За сутки прибавилось 17.

- Еще по 25 анализам ожидаем ответы. Вылечились 15 человек, - отметил глава ЧР в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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