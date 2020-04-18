2020-04-18T17:37:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Вице-премьер Дагестана попал в реанимацию с коронавирусом

С 9 апреля Анатолий Карибов находится на больничном
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Анатолий Карибов. Фото: портал правительства Республики ДагестанАнатолий Карибов. Фото: портал правительства Республики Дагестан
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Дагестанский вице-премьер Анатолий Карибов находится в тяжёлом состоянии в реанимации. У него диагностировали коронавирус. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщил информированный источник, близкий к правительству республики.

— С 9 числа Карибов на больничном. Да, у него действительно диагностировали коронавирусную инфекцию. Его состояние ухудшилось, перевели в реанимацию. Однако могу сказать, что сегодня ему уже лучше. Продолжаем надеяться, что худшего удастся избежать, — сообщил собеседник «КП - Северный Кавказ».

О других случаях заражения в правительстве республики «КП» ничего не известно. Однако всех, кто контактировал с вице-премьером, поместили на домашнюю изоляцию.

Напомним, что на данный момент Дагестан продолжает сохранять сомнительное лидерство по количеству заболевших COVID-19 в СКФО. В регионе зафиксировано уже 257 случаев заражения. 44 из них — за последние сутки. Растёт и количество летальных исходов — на сегодняшний день их уже 9. По этому показателю республика находится на неутешительном третьем месте в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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