Вице-премьер Дагестана попал в реанимацию с коронавирусом

Дагестанский вице-премьер Анатолий Карибов находится в тяжёлом состоянии в реанимации. У него диагностировали коронавирус. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщил информированный источник, близкий к правительству республики.

— С 9 числа Карибов на больничном. Да, у него действительно диагностировали коронавирусную инфекцию. Его состояние ухудшилось, перевели в реанимацию. Однако могу сказать, что сегодня ему уже лучше. Продолжаем надеяться, что худшего удастся избежать, — сообщил собеседник «КП - Северный Кавказ».

О других случаях заражения в правительстве республики «КП» ничего не известно. Однако всех, кто контактировал с вице-премьером, поместили на домашнюю изоляцию.

Напомним, что на данный момент Дагестан продолжает сохранять сомнительное лидерство по количеству заболевших COVID-19 в СКФО. В регионе зафиксировано уже 257 случаев заражения. 44 из них — за последние сутки. Растёт и количество летальных исходов — на сегодняшний день их уже 9. По этому показателю республика находится на неутешительном третьем месте в стране.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 18 апреля 2020 года

По последним данным, за сутки число заболевших коронавирусом в Дагестане существенно выросло. Зафиксировано 44 случая заражения. Республиканский антирекорд был поставлен вчера — 59 положительных диагнозов. Общее количество инфицированных выросло до 257 человек (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Беременная 27-летняя девушка скончалась от коронавируса в Дагестане

За последние сутки в Дагестане зафиксированы сразу три смерти от новой коронавирусной инфекции. Одной из жертв стала 27-летняя девушка, находившаяся на четвёртом месяце беременности (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).