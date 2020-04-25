Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 апреля 2020: заболевших COVID-19 больше 190

Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 апреля 2020: количество больных увеличивается. По данным на утро 25 апреля, опубликованным оперативным штабом республики, всего зараженных - 193. За сутки прибавилось 25 пациентов. Два человека прошли лечение успешно, их уже выписали, сообщает Минздрав Карачаево-Черкесии.

Больше всего больных в Черкесске - 92 человека. Далее идут Усть-Джегутинский (24 пациентов), Малокарачаевский (14) и Абазинский (16) районы. Меньше всего инфицированных в Карачаевском районе - два. Правда, в городе Карачаевске больных уже десять.

- 85 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России, - сообщает оперштаб.

Видео из госпиталя в КЧР, где лечат пациентов с коронавирусом.

Жители Карачаево-Черкесии, потерявшие работу из-за коронавируса, уже подают заявки на получение пособий:

- На сегодняшний день, 24 апреля, в Карачаево-Черкесии, на получение пособий дистанционно обратилось 1281 человек. Отметим также, значительно упрощена процедура обращения граждан в службу занятости, теперь это можно сделать дистанционного, через портал «Работа в России» и портал «Госуслуги», - передает оперативный штаб.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

КАРТА КОРОНАВИРУСА В СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными (карта обновляется каждый день)