2020-04-25T01:17:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 апреля 2020: заболевших COVID-19 больше 190

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 25 апреля 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 апреля 2020: количество больных увеличивается. По данным на утро 25 апреля, опубликованным оперативным штабом республики, всего зараженных - 193. За сутки прибавилось 25 пациентов. Два человека прошли лечение успешно, их уже выписали, сообщает Минздрав Карачаево-Черкесии.

Больше всего больных в Черкесске - 92 человека. Далее идут Усть-Джегутинский (24 пациентов), Малокарачаевский (14) и Абазинский (16) районы. Меньше всего инфицированных в Карачаевском районе - два. Правда, в городе Карачаевске больных уже десять.

- 85 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России, - сообщает оперштаб.

Видео из госпиталя в КЧР, где лечат пациентов с коронавирусом.

Жители Карачаево-Черкесии, потерявшие работу из-за коронавируса, уже подают заявки на получение пособий:

- На сегодняшний день, 24 апреля, в Карачаево-Черкесии, на получение пособий дистанционно обратилось 1281 человек. Отметим также, значительно упрощена процедура обращения граждан в службу занятости, теперь это можно сделать дистанционного, через портал «Работа в России» и портал «Госуслуги», - передает оперативный штаб.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

КАРТА КОРОНАВИРУСА В СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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