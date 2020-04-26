2020-04-26T01:26:46+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 26 апреля 2020: скончались два пациента

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 26 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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Больные поздно обратились к медикам за помощьюБольные поздно обратились к медикам за помощьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 26 апреля 2020: в республике зафиксированы первые две смерти от инфекции.

Печальную новость сообщил вечером 25 апреля глава КЧР Рашид Темрезов. В республике зафиксированы первые жертвы коронавируса. Так, по словам чиновника, в субботу умерли сразу два пациента с подтвержденным диагнозом.

Обоим больным было больше 65 лет. Темрезов добавил, что в инфекционный госпиталь пациентов уже привезли в тяжелом состоянии. Больные поздно обратились к медикам за помощью.

Также сообщается, что пациенты находились в группе риска из-за хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Выяснилось, что пенсионеры заразились от родственников, у которых также был подтвержден диагноз.

Темрезов отметил, что местные врачи профессионально и своевременно оказывают жителям республики помощь.

Он поблагодарил медиков за мужественность и ответственность. Большинство зараженных – это люди, которые посещают свадьбы, похороны. По словам главы республики, эти пациенты безответственно отнеслись к режиму обязательной самоизоляции.

Два пациента умерли от коронавируса в КЧР.

Он в очередной раз призвал земляков не посещать никакие массовые мероприятия, беречь себя и своих близких.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в республике количество заболевших достигло 246 человек.

Больше всего больных в Черкесске - 111 человек. Далее идут Усть-Джегутинский (40 пациентов), Малокарачаевский (26) и Абазинский (17) районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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