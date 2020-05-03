В Северной Осетии COVID-диссиденты сожгли телефонную вышку из-за "зомбирования через 5G-интернет"

В Северной Осетии не верящие в коронавирус молодые люди сожгли вышку телефонной связи. Жители опасались того, что в республике введут сеть пятого поколения (или 5G). Об инциденте рассказал глава региона Вячеслав Битаров на онлайн-встрече с журналистами.

- Уже идут на преступления, в частности, сожгли недавно антенну МТС рядом с селением Ногир, и село осталось без связи. Каждый день поступают звонки в мою приемную о том, чтобы наладили связь, - сообщил Битаров.

По словам политика, в Северной Осетии развито так называемое "COVID-диссидентство". Люди - в том числе те, кто накануне выходил на незаконные митинги - уверяют, что коронавируса нет. Болезнь якобы выдумали, чтобы чипировать и облучить население, а также управлять им.

- Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать. И немало таких людей, - сказал Битаров.

alansalbiev "Граждане! Остановите это безумие! В Осетии нет 5G"

Напомним, 20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа прошла несанкционированная акция. Митингующие хотели отмены режима самоизоляции. Идейным вдохновителем погрома стал оперный певец Вадим Чельдиев, которого задержали за распространение фейков. Однако и участники митинга получат по заслугам - в ходе протестов пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов. Следственным комитетом по Северной Осетии возбуждено уголовное дело по статьям 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) и 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). Идут оперативно-розыскные мероприятия.

Больше 1000 человек собрались. Люди продолжают приходить.

Отметим, что после акции количество заболевших COVID-19 за неделю стало в три раза больше: со 145 до 549 случаев. Тогда ежедневный прирост пациентов исчислялся сотней человек. По состоянию на вечер 2 мая в Северной Осетии выявили уже 990 пациентов с коронавирусом.

НЕ ТОЛЬКО НА КАВКАЗЕ

"Нас убивает это излучение": жители самарского дома требуют убрать сотовые вышки из-под окон

Жильцы с ул. Гая, 6 считают, что оборудование для сотовой связи угрожает их здоровью, и в доме все стали болеть и умирать. И даже готовятся перекрывать дороги, если их не услышат [подробности]