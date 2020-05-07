2020-05-07T10:31:33+03:00
Происшествия

В Северной Осетии от коронавируса скончался первый врач – женщине было 49 лет

«КП» узнала, что до пандемии доктор работала терапевтом в городской поликлинике
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Муж врача в тяжелом состоянииМуж врача в тяжелом состоянииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Северной Осетии от пневмонии умерла 49-летний доктор, заразившаяся коронавирусом в «грязной зоне». Это первый случай смерти медика с подтвержденным статусом COVID-19 в республике.

Как узнала «КП-Северный Кавказ», речь про врача-терапевта Зарему Тезиеву, работавшую до перевода в госпиталь в поликлинике №1 города Владикавказ, где нам и сообщили трагическую новость. Без матери осталась несовершеннолетняя дочь. Муж доктора в тяжелом состоянии.

В Минздраве РСО-Алания отмечают, что больше 200 их медиков – это врачи, медсестры, санитары, а также водители «Скорой» и уборщики служебных помещений заражены коронавирусом. И остановить распространение заразы можно, только соблюдая режим самоизоляции.

На 7 мая в Северной Осетии число больных COVID-19 выросло на 94 случая за сутки до 1436 человек. Как уточнили в Роспотребнадзоре республики, 1107 – проходят лечение амбулаторно, 63 – госпитализированы. Выздоровели за все время 256 пациентов, скончались – 10.

Напомним, 20 апреля во Владикавказе прошел стихийный «народный сход» за снятие ограничений. Около 2 тысяч жителей собрались на площади «Свободы», нарушив самоизоляцию и все предписания об индивидуальной защите и социальной дистанции. Главный врач республиканской больницы предрек катастрофу и заявил, что никаких больниц не хватит, если пойдет волна заражения среди собравшихся. Через неделю произошел скачок роста заболеваемости, наблюдаемый и сегодня. Эксперты Роспотребнадзора не исключают, что таковы последствия несанкционированного митинга.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

«Допрыгались!»: после стихийного митинга во Владикавказе число больных коронавирусом выросло втрое

За одни сутки в Северной Осетии выявили 148 новых случаев заражения [видео]

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мама каждый день пишет ей послания, но ответа нет»: новые подробности о пропавшей на Урале полгода назад девушке
В октябре 2019 года 14-летняя Олеся Ежова не вернулась из школы. Родители подростка до сих пор ее ищут, а следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».
Новости 24
На Ставрополье 16-летний подросток перевернулся на мотоцикле
На Ставрополье начинающий фермер украл у государства деньги
На Ставрополье ожидают сильный дождь с градом и шквалом
На Ставрополье создадут план выхода из режима самоизоляции
На Ставрополье санаторий зажёг сердце в поддержку врачей
На Ставрополье ветеранам ВОВ выдали предпраздничные подарки
На Ставрополье распространяют фейковые новости про коронавирус
На Ставрополье липовые банкиры пойдут под суд за обналичивание 270 млн
На Ставрополье почти 900 человек заразились коронавирусом
На Ставрополье дистанционное обучение продлится до 25 мая
Ставрополье направило еще 20 тонн минеральной воды в Коммунарку
На Ставрополье подполковник полиции осужден за взятку в 2 млн рублей
На Ставрополье еще два врача заразились COVID-19
На Ставрополье директор предприятия задолжал своим работникам более 4 миллионов рублей
На Ставрополье мужчина убил коллегу за отказ распивать с ним алкоголь
На Ставрополье разработают план выхода из самоизоляции
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 887 человек
На Ставрополье коронавирусом заболели еще 23 человека
На Ставрополье помощь получили более 5,9 тыс. семей с детьми-инвалидами
Обязательный «масочный» режим ввели в Карачаево-Черкесии
Владимир Владимиров высказался о возможном послаблении самоизоляции на Ставрополье
Ветеран ВОВ полчаса не пускал в дом мэра Махачкалы из-за карантина
В городе Лермонтов у дома ветерана прошел Парад Победы
В Минздраве рассказали об особенностях оказания медпомощи на Ставрополье в условиях коронавируса