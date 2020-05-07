В Северной Осетии от коронавируса скончался первый врач – женщине было 49 лет

В Северной Осетии от пневмонии умерла 49-летний доктор, заразившаяся коронавирусом в «грязной зоне». Это первый случай смерти медика с подтвержденным статусом COVID-19 в республике.

Как узнала «КП-Северный Кавказ», речь про врача-терапевта Зарему Тезиеву, работавшую до перевода в госпиталь в поликлинике №1 города Владикавказ, где нам и сообщили трагическую новость. Без матери осталась несовершеннолетняя дочь. Муж доктора в тяжелом состоянии.

В Минздраве РСО-Алания отмечают, что больше 200 их медиков – это врачи, медсестры, санитары, а также водители «Скорой» и уборщики служебных помещений заражены коронавирусом. И остановить распространение заразы можно, только соблюдая режим самоизоляции.

На 7 мая в Северной Осетии число больных COVID-19 выросло на 94 случая за сутки до 1436 человек. Как уточнили в Роспотребнадзоре республики, 1107 – проходят лечение амбулаторно, 63 – госпитализированы. Выздоровели за все время 256 пациентов, скончались – 10.

Напомним, 20 апреля во Владикавказе прошел стихийный «народный сход» за снятие ограничений. Около 2 тысяч жителей собрались на площади «Свободы», нарушив самоизоляцию и все предписания об индивидуальной защите и социальной дистанции. Главный врач республиканской больницы предрек катастрофу и заявил, что никаких больниц не хватит, если пойдет волна заражения среди собравшихся. Через неделю произошел скачок роста заболеваемости, наблюдаемый и сегодня. Эксперты Роспотребнадзора не исключают, что таковы последствия несанкционированного митинга.

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Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).