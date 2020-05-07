2020-05-07T15:32:19+03:00
Общество

В Чечне за нарушительниц самоизоляции ответят их мужья и братья

Этого просила местная полиция
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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В Чеченской Республике вводят новую меру борьбы с нарушителями самоизоляции. Вместо женщин, которых поймали без пропуска или маски, будут наказывать их мужей или старших братьев. Так попросили полицейские, которым неудобно задерживать представительниц прекрасной пола, сообщил спикер Парламента Чечни и руководитель оперативного штаба Магомед Даудов.

Стеснение сотрудников МВД связано с менталитетом и религией. Согласно правилам, мужчине нельзя прикасаться к чужой жене или сестре.

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- Зная, что им ничего не скажут, наши женщины без масок и пропусков на руках расхаживают по своим делам. За их поведение будем спрашивать брата или мужа: почему не следите за этой женщиной, почему позволяете ей портить усилия всех жителей, - говорит Даудов.

Кадыров отмечает, что Даудов опасается коронавируса. Не так давно у него было подозрение на заражение. Фото: пресс-служба главы ЧР

Кадыров отмечает, что Даудов опасается коронавируса. Не так давно у него было подозрение на заражение. Фото: пресс-служба главы ЧР

Напомним, с 7 мая в Чечне действует всеобщий масочный режим. Согласно сообщению оперштаба республики, прохожему в общественном месте нельзя находиться без маски, если рядом есть человек.

За нарушение масочного режима будут штрафовать. Власти Чечни не уточнили размер выплаты, но вполне возможно, что наказывать будут в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Отметим, что проблем с тем, как раздобыть маску, в Чечне не должно возникнуть. По последним сообщениям Рамзана Кадырова, в республике раздали больше 900 тысяч изделий. А пошив поддерживает фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

По состоянию на утро 7 мая в Чечне зафиксировали 674 случая заболевания коронавирусом. Врачи спасли от COVID-19 369 человек, за все время скончались восемь пациентов.

АНЕКДОТ ОТ КАДЫРОВА

Кадыров рассказал о положительном тесте на коронавирус главы оперштаба Чечни

Магомед Даудов сдал тест, но настоящие результаты так и не получил. Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов принес вывод чеченских медиков лично Кадырову и сообщил, что политик и его окружение, возможно, заболели. Эту историю лидер региона отнес к разряду "смешных" [история]

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ИСТОЧНИК KP.RU

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