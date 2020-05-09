Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 мая 2020: количество зараженных превысило 900 человек

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 мая 2020 года: губернатор Владимир Владимиров сообщил, что за сутки коронавирусом заболели еще 56 пациентов.

Скончались - 20 человек.

Из хороших новостей: на Ставрополье ведутся переговоры с производителями края о выделении молочной продукции малообеспеченным и нуждающимся жителям.

В инфекционную спецбольницу в Коммунарке, ставшую в России центром по лечению инфицированных COVID-19, в качестве благотворительной помощи Ставрополье отправило 26,5 тыс. бутылок минеральной лечебно-столовой воды.

Позже вечером стало известно, что в Железноводске еще один сотрудник медучреждения заразился коронавирусом. Об этом рассказал градоначальник Евгений Моисеев. Медик оказался одним из трех жителей города, у которых 8 мая подтвердились анализы на коронавирусную инфекцию.