2020-05-08T22:14:35+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 мая 2020: количество зараженных превысило 900 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 9 мая 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае продолжает действовать режим обязательной самоизоляцииВ Ставропольском крае продолжает действовать режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 мая 2020 года: губернатор Владимир Владимиров сообщил, что за сутки коронавирусом заболели еще 56 пациентов.

Скончались - 20 человек.

Из хороших новостей: на Ставрополье ведутся переговоры с производителями края о выделении молочной продукции малообеспеченным и нуждающимся жителям.

В инфекционную спецбольницу в Коммунарке, ставшую в России центром по лечению инфицированных COVID-19, в качестве благотворительной помощи Ставрополье отправило 26,5 тыс. бутылок минеральной лечебно-столовой воды.

Позже вечером стало известно, что в Железноводске еще один сотрудник медучреждения заразился коронавирусом. Об этом рассказал градоначальник Евгений Моисеев. Медик оказался одним из трех жителей города, у которых 8 мая подтвердились анализы на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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