2020-05-09T16:29:52+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 9 мая 2020: больше тысячи человек заражены COVID-19

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 9 мая 2020 года
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 9 мая 2020: количество заболевших снова увеличилось. По утренним данным оперативного штаба, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, в крае зафиксировали 1012 случаев заражения: за день врачи нашли еще 69 пациентов. В тяжелом состоянии остаются 18 зараженных, 70 - в средней степени тяжести. Среди больных 80 детей.

20 жителей Ставрополья скончались, сообщает федеральный оперативный штаб. Как пояснил губернатор, люди стали чаще умирать из-за того, что сначала занимаются самолечением. Известно, что скончались три женщины из поселка Иноземцево, станицы Барсуковской и Георгиевского городского округа, а также двое мужчин из Пятигорска и Левокумского района. Также 29 апреля, за день до смерти, градоначальник Ставрополя Андрей Джатдоев сообщил, что от вируса скончался первый житель города. Глава Кочубеевского района Алексей Клевцов поделился с подписчиками, что четверо скончавшихся - его земляки. О судьбе других «жертв COVID-19» в СМИ почти ничего не знают.

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Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 спасили 279 пациентов.

Коронавирус нашли во всех территориях Ставрополья. Неделю назад спокойная эпидобстановка была в Труновском районе и Ессентуках, но врачи зафиксировали там первых пациентов. С перечнем территорий края, где нашли COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.

- Впервые число заболевших и число выздоровевших за сутки в крае в целом сравнялись. Но в борьбе с болезнью мы еще далеко не победители. Чтобы по-настоящему, надолго закрепить позитивную динамику, потребуется еще немало времени и сил. Но первым условием остается сознательность и ответственность каждого жителя нашего края. Соблюдайте меры профилактики. И оставайтесь дома! - обратился к жителям Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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