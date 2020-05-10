2020-05-10T08:21:14+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 10 мая 2020: больше тысячи человек заражены COVID-19

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 10 мая 2020 года
Ольга ОСТРОВСКАЯАся АСРЯН
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 10 мая 2020: число заболевших COVID-19 на территории региона перевалило за отметку в тысячу человек. По последней информации, размещённой губерантором Владимиром Владимировым, в крае зафиксировано 1050 положительных диагнозов. За последние сутки это число выросло ещё на 38 случаев.

В регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.

Продолжает расти и количество летальных исходов. Так, известно, что в Ставрополе как минимум один житель скончался от COVID-19.

Также сообщалось, что среди погибших — 3 женщины из Иноземцово, станицы Барсуковской и Георгиевского городского округа. В Пятигорске и Левокумском районе скончалось двое мужчин, в Кочубеевском районе умерло четверо. Всего в регионе зафиксировано 20 летальных исходов.

Напомним, что край продолжает подготовку к смягчению режима самоизоляции. В связи с этим активисты раздатут полмиллиона бесплатных масок — вместе с послаблениями на Ставрополье будет введён обязательный «масочный» режим. В День Победы их уже раздали в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, а тажке Изобильненском и Георгиевском округах и Кочубеевском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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