Коронавирус в КЧР, последние новости на 10 мая 2020: число заражённых достигло 529 человек

Коронавирус в КЧР, последние новости на 10 мая 2020: ситуация в республике продолжает оставаться самой благоприятной в СКФО. По числу больных Карачаево-Черкесия находится на последнем месте, а дневные приросты продолжают быть достаточно скромными.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

По состоянию на утро 10 мая 2020 года в регионе зафиксировано всего 520 заболевших. За последние 24 часа коронавирус диагностирован у 20 жителей. 66 человек выздоровели и выписались из больниц, 17 — за последние 24 часа. За весь период зафиксировано всего 3 летальных исхода.

Традиционно, Минздрав республики опубликовал подробную информацию по распространению COVID-19 в городах и районах КЧР. Абсолютным лидером по числу заражённых остаётся Черкесск — 245 жителей инфицированы. На второй строчке Усть-Джегутинский район, где уже у 85 жителей диагностирован коронавирус. На третьей строчке Малокарачаевский район — 37 заражённых.

Карта распространения COVID-19 в КЧР. Фото: Минздрав республики

Напомним, на днях в республике от коронавируса скончалась 23-летняя мать четверых детей. Врачи почти месяц бились за жизнь Светланы Шариповой, но помочь девушке так и не смогли. Остановки сердца и почти полностью уничтоженные пневмонией лёгкие не оставили ей шанса даже после аборта — Светлана была беременна в пятый раз. Подробности истории читайте в нашей статье.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Остановка сердца, аборт и «сгоревшие» лёгкие: мать четверых детей скончалась от коронавируса

И она жила ради них. Ради детей. В 23 года девушка забеременела в пятый раз. Забеременела, ещё не подозревая, что попадёт в группу риска. А потом, почти на месяц, в реанимацию. Откуда уже не вернётся (подробности).

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).