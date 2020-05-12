Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 12 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус 12 мая: рассказали в Роспотребнадзоре региона. Всего заболевших – 1084.
Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе
В каких городах и селах Ставрополья нашли коронавирус и сколько человек заболели, уточнили специалисты краевого управления. Указываем населенные пункты с наибольшем числом инфицированных:
Ставрополь – 166
Невинномысск – 102
Кисловодск – 23
Пятигорск – 84
Ессентуки – 20
Горячеводский поселок – 13
Минеральные воды – 8
Благодарный – 10
Георгиевск – 15
Нефтекумск – 18
Буденновск – 18
Иноземцево – 35
Новозаведенное – 10
Зеленокумск – 20
Село Кочубеевское – 65
Ивановское (Кочубеевский район) – 12
Барсуковская станица (Кочубеевский район) – 25
Казьминское (Кочубеевский район) – 12
Лысогорская станица (Георгиевский горокруг) – 12
Левокумское село – 22
Грушевское село (Александровский район) – 11
Арзгир – 10
Чернолесское (Новоселицкий район) – 23
Напомним, что режим обязательной самоизоляции на Ставрополье продлили до 17 мая включительно.
ЕЩЁ ПО ТЕМЕ
Карта распространения коронавируса в СКФО
Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU