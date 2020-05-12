2020-05-11T16:23:07+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 12 мая 2020 года

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Рассказываем где и сколько человек заразилисьРассказываем где и сколько человек заразилисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус 12 мая: рассказали в Роспотребнадзоре региона. Всего заболевших – 1084.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

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В каких городах и селах Ставрополья нашли коронавирус и сколько человек заболели, уточнили специалисты краевого управления. Указываем населенные пункты с наибольшем числом инфицированных:

Ставрополь – 166

Невинномысск – 102

Кисловодск – 23

Пятигорск – 84

Ессентуки – 20

Горячеводский поселок – 13

Минеральные воды – 8

Благодарный – 10

Георгиевск – 15

Нефтекумск – 18

Буденновск – 18

Иноземцево – 35

Новозаведенное – 10

Зеленокумск – 20

Село Кочубеевское – 65

Ивановское (Кочубеевский район) – 12

Барсуковская станица (Кочубеевский район) – 25

Казьминское (Кочубеевский район) – 12

Лысогорская станица (Георгиевский горокруг) – 12

Левокумское село – 22

Грушевское село (Александровский район) – 11

Арзгир – 10

Чернолесское (Новоселицкий район) – 23

Напомним, что режим обязательной самоизоляции на Ставрополье продлили до 17 мая включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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