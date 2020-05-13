2020-05-13T01:39:31+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 13 мая 2020: зараженных больше 540

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 13 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 13 мая 2020: количество зараженных COVID-19 увеличивается. В регионе выявили 549 инфицированных, за сутки нашли 10 новых случаев заболевания. По информации оперативного штаба, врачи вылечили 88 пациентов, трое скончались.

Усиление контроля на границах Ставрополья, заражение в интернате и песня для медиков: коронавирус на Северном Кавказе

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Больше всего больных выявили в Черкесске - 278 пациентов. Следом идут Усть-Джегутинский (87 больных), Малокарачаевский (38), Абазинский (30) и Хабезский (25) районы. В других территориях КЧР больных меньше 20. Карта распространения вируса в регионе расположена ниже (новых данных по территориям КЧР пока не было, до 12 часов информация обновится - прим.ред.)

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 7 мая. Фото: оперштаб

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 7 мая. Фото: оперштаб

- 264 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - сказано в сообщении оперштаба.

Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Напомним, режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлили до 18 мая. Также в регионе действует масочный режим.

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

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