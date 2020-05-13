Коронавирус в КЧР, последние новости на 13 мая 2020: зараженных больше 540

Коронавирус в КЧР, последние новости на 13 мая 2020: количество зараженных COVID-19 увеличивается. В регионе выявили 549 инфицированных, за сутки нашли 10 новых случаев заболевания. По информации оперативного штаба, врачи вылечили 88 пациентов, трое скончались.

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Больше всего больных выявили в Черкесске - 278 пациентов. Следом идут Усть-Джегутинский (87 больных), Малокарачаевский (38), Абазинский (30) и Хабезский (25) районы. В других территориях КЧР больных меньше 20. Карта распространения вируса в регионе расположена ниже (новых данных по территориям КЧР пока не было, до 12 часов информация обновится - прим.ред.)

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 7 мая. Фото: оперштаб

- 264 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - сказано в сообщении оперштаба.

Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Напомним, режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлили до 18 мая. Также в регионе действует масочный режим.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]